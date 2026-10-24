韓國擬對中國鍍鋅冷軋鋼徵反傾銷稅 稅率最高逾33％
撰文：聯合早報
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韓國官方通報，韓國將對中國進口鍍鋅冷軋鋼徵收反傾銷稅，最高稅率逾33%。
據韓聯社報道，韓國產業通商部貿易委員會星期五（10月23日）透露，委員會認定原產於中國的進口鍍鋅冷軋鋼存在傾銷行為，決定向財政經濟部長官建議向有關中國企業徵收22.34%至33.67%的反傾銷稅。
據介紹，韓國產業通商部貿易委員會當天召開第478次會議，審議通過包括鍍鋅冷軋鋼在內的兩項傾銷調查結果。委員會認定，韓國企業因相關產品傾銷行為而蒙受損失。
據北京商務局消息，韓國貿易委員會去年11月28日發布公告，對原產於中國的進口鍍鋅冷軋鋼發起反傾銷立案調查。案件傾銷調查期預計為2024年7月1日至2025年6月30日，損害調查期預計為2021年1月1日至2025年6月30日。
韓國貿易委員會今年4月16日發布公告，對原產於中國的進口鍍鋅冷軋鋼作出反傾銷初裁，建議韓國企劃財政部對涉案產品徵收臨時反傾銷稅，稅率為22.34%至33.67%。
據中國貿易救濟資訊網消息，韓國企劃財政部今年10月8日發布公告，將原產於中國的進口鍍鋅冷軋鋼臨時反傾銷稅期限由四個月（2026年6月12日至2026年10月11日）延長至七個月（2026年6月12日至2027年1月11日）。
韓國企劃財政部今年6月12日發布公告，決定自2026年6月12日至2026年10月11日對原產於中國的涉案產品徵收為期四個月的臨時反傾銷稅。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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