高市早苗向靖國神社自費獻上「玉串料」 考慮中韓反應不親自參拜
撰文：張涵語
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日本首相高市早苗於10月19日，藉供奉二戰甲級戰犯的靖國神社舉行「秋季例大祭」之際，透過自民黨總務會長梶山弘志，以個人名義繳納「玉串料」（祭祀供奉金）。考慮到中國和韓國的反應，她決定不會在19日例大祭期間親自參拜。
共同社報道，梶山弘志在接受媒體訪問時表示：「我受自民黨總裁高市之託，代為轉交了這筆玉串料並已完成繳納。」國土交通大臣井林辰憲以及自民黨選舉對策委員長西村康稔則前往進行參拜。
高市在4月春季例行大祭期間也供奉了真榊並自費獻上玉串料。她就任首相前不久的去年10月秋季例行大祭、今年春季例行大祭以及終戰紀念日，她均未前往參拜。終戰紀念日當天，她在附近的日本武道館停車場面向靖國神社方向遙拜。
經濟財政擔當相城內實、自民黨政務調查會長小林鷹之17日參拜了靖國神社，自民黨籍首相助理若宮健嗣18日也前往參拜。
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