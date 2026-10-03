商務部宣布對歐盟進口對硝基甲苯進行反傾銷調查　稱將公正裁決

中國商務部10月3日發布公告，公布對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷立案調查。商務部發言人同日表示將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。



根據公告，商務部於9月14日收到江蘇淮河化工、湖北東方化工代表中國產業提交的申請，請求對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷調查。商務部則依據《中華人民共和國反傾銷條例》對申請人資格、產品情況、國內同類產品、對國內產業影響及被調查國情況等進行審查，認定符合立案條件。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

商務部發言人指出，申請人提交的初步證據顯示，2022至2025年自歐盟進口的對硝基甲苯數量處高位，價格累計跌幅近60%，對國內產業生產經營造成損害。根據中國法律和世貿組織規則，相關申請符合反傾銷調查立案條件，中方將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。

發言人強調，中方在貿易救濟領域一貫堅持審慎克制的立場。與此同時，歐盟2025年以來，已對中國發起28起貿易救濟調查，其中約50%為化工產品，特別是近期連續對中國聚氯乙烯等化工產品發起3起調查。中方多次重申，歐盟需正視自身面臨的經貿問題，通過對話協商解決彼此關切。

對硝基甲苯主要用於生產對甲苯胺、DSD酸、對硝基苯甲酸、甲苯二異氰酸酯等，廣泛應用於染料、顏料、農藥、醫藥。