美國中期選舉｜民主黨選後策略　美媒：奪眾議院後擬彈劾赫格塞思

據美媒10月23日報道，隨著美國民主黨評估有望在11月中期選舉拿下眾議院控制權，同時參議院亦有機會爭取多數，黨內領導層已提前規劃後續議程，主打應對民生成本壓力，對彈劾美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持審慎態度，優先將國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）列為彈劾目標。



眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，若取得多數，上任首階段將快速推出法案，包括恢復醫保補貼、取消醫療補助削減、終止關稅、推動結束伊朗戰事。

儘管眾議院僅需簡單多數即可通過法案，但參議院受冗長辯論機制約束，重大法案需60票，疊加總統擁有否決權，立法落地阻力較大。

眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）2025年10月28日在國會山舉行的記者會發表講話，指出聯邦政府持續停擺如何影響食品援助福利和醫療保健。 （Reuters）

《紐約時報》指，民主黨策略是爭取跨黨派支持，若特朗普否決受歡迎法案，可借此塑造政治優勢，為2028年總統選戰定調。

此外，民主黨還計劃動用國會監督權，調查行政部門貪腐、無招標合約、加密貨幣資金流向等議題。同時基於過往兩次彈劾特朗普未果的教訓，暫不計劃發起第三次彈劾，但將赫格塞思列為首要彈劾對象，指控其涉軍情洩密、推動對伊作戰等爭議。彈劾案在眾議院門檻較低，多數通過即可，在參議院通過則需要三分之二票數，難度更高。

2026年9月30日，美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在維吉尼亞州匡提科的海軍陸戰隊匡提科基地，向美國初級軍官和士兵發表2026年度「部隊狀況」演說。（Reuters）

共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）9月宣讀赫格塞思的彈劾條款，並計劃選舉後推動表決，但尚未集齊足夠跨黨派票源。

報道還提到，民主黨長期施政還涵蓋調高最低工資、禁止國會議員炒股、提高移民及海關執法局（ICE）問責性、加強AI監管、關注托育與照護等議題。不過，民主黨內不同派系訴求仍存分歧。