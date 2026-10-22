美國中期選舉｜特朗普斥資逾20億元　試圖助共和黨候選人扭轉劣勢

美國總統特朗普（Donald Trump）在中期選舉最後六周投入超過2億7700萬美元（約21.73億港元），試圖協助在多場選舉中處於劣勢的共和黨候選人。



路透社報道，美國聯邦選舉委員會的資料顯示，特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA Inc）超級政治行動委員會至今已為中期選舉投入超過3億美元（約23.54億港元），並通過直接撥款或其他政治行動委員會，把最多資金投向德州、密歇根州和俄亥俄州的參議院選戰。

這三個席位對共和黨能否繼續掌控參議院至關重要。共和黨目前在參議院以53席對47席佔多數。

特朗普在社交平台Truth Social上說，他計畫在投票日之前投入4億至5億美元。距離投票日如今已不到兩周。選舉委員會申報檔顯示，特朗普近期通過另外兩個超級政治行動委員會「No Going Back」和「Safety & Affordability」，投入了2億2500萬美元（約17.65億港元）。

共和黨目前在參議院以53席對47席佔多數。圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

超級政治行動委員會可以接受和支出金額不受限制的政治捐款，但仍須遵守少數相關規定。

民主黨若要在11月的中期選舉中贏得100席的參議院控制權，至少須增加四個席位。隨着燃油價格飆升、移民與海關執法局（ICE）展開突擊行動，以及美伊戰爭拖累特朗普的支持率降至歷史低點，民主黨的勝算有所提高。

選舉預測專家內特·西爾弗的最新資料顯示，民主黨贏得參議院控制權的概率超過77%，屆時席次可能達到53席對47席；民主黨贏得眾議院控制權的概率則超過94%，預計席次可能達到240席對195席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

