俄烏、伊朗：特朗普正在炮製最後的「十月驚奇」？｜美國中期選舉

今天離11月3日舉行的美國中期選舉只剩下不足兩週。從民調、模型、賭盤到新聞事件的發展，都一致指向共和黨大敗：

－最新的CNN民調顯示，特朗普（Donald Trump）支持度創下32％的新低，不滿度高達67％；《紐約時報》的民調也同樣顯示其支持度再創新低。

－《經濟學人》的選舉模型評估民主黨人有96％機率重奪國會眾議院，58％機率重奪參議院。

－網上預測市場賭盤Kalshi預測民主黨人有67％重奪參議院；在德州、緬因州、俄亥俄州、阿拉斯加，以至（共和黨自己都知道必敗的）北卡羅來納州等五個議席握在共和黨人手中的選戰，Kalshi都給予民主黨人六成至七成不等的勝算。（按：民主黨重奪參議院，只需要4席。）

網上預測市場賭盤Kalshi預測民主黨人有67％重奪參議院。（網站截圖）

－10月公布的9月通脹數字升至3.7%，汽油價格，以至特朗普過去近兩個月以來「動作多多」試圖壓抑的柴油價格，全部都處於高位，未見任何回落跡象。

－對於特朗普解禁俄羅斯柴油出口、疑似限制情報分享和星鏈（Starlink）速度來施壓烏克蘭，多位共和黨參議院候選人都同他劃清界線。

－新任白宮新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia）上任僅五日，被批表現奇差，而且誤導公眾其擁有律師資格，迅速被特朗普「勸退」，打破特朗普第一屆任期創下的「最短命」白宮新聞秘書記錄。

2026年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）在白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia，中）及行政助理哈普（Natalie Harp，右二）的陪同下，乘搭海軍陸戰隊一號抵達阿拉斯加。（X@dougmillsnyt）

－回顧本文出街前的一天，美國政壇炒得最熱的其中兩宗新聞就是：（一）共和黨俄亥俄州長候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）竟然找來其民主黨對手阿克頓（Amy Acton）12歲時便已離異的親母（按：原因是其繼父被指性侵她）拍攝廣告，以400萬美元播放，指責阿克頓是「騙子」，引發輿論嚴重反彈；（二）原是紐約地產商的特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）第九次到俄羅斯見普京（Vladimir Putin）時竟大讚對方是「人道主義者」，惹來華府政壇兩黨罵聲四起。

當然，上述的民調、模型、賭盤和新聞發展，都有可能是錯誤的指標。特朗普有可能真的是「天選之人」一般有創造奇蹟、能人之所不能、見人之所不見的能力，最終超乎想像地壓下民主黨預期中大勝的「藍色浪潮」。

拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的爭議廣告片段：

但至少，除了奇蹟之外，一切的指標都在指向共和黨的中期選舉慘敗。

而除了奇蹟之外，美國政治還有所謂「十月驚奇」（October Surprise）在最後一刻扭轉選情的期許。

對於特朗普和共和黨而言，「十月驚奇」大概只能出自俄烏或伊朗局勢，其中尤以伊朗為首。

美國真的控制了霍爾木茲？

10月以來，大家都在觀望伊朗局勢出現突變。豈料今天的情勢同9月時特朗普「經濟戰」愈來愈佔上風的形勢幾乎一模一樣。

根據《華爾街日報》引述能源情報公司Kpler的數據，截至10月18日的一週，每日有超過2,400萬桶石油從波斯灣地區運出，超過戰前的2,330萬桶。當中，經霍爾木茲海峽運出，再送上在阿曼灣等候油輪的石油出口量約為每日1,400萬桶，相當於戰前水平的82％。

另一能源情報公司TankerTrackers的資料亦顯示，截至19日的一週，波斯灣地區每日有1,900萬桶石油運出，數字高於9月底，與本年1月至2月伊朗戰爭還未爆發前相當。

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）的統計，本月以來在霍爾木茲海峽、波斯灣內海和阿曼灣一共有大約30宗商船受襲事件，佔伊朗戰爭開打以來總數的四分之一。由此可見，伊朗方面9月底看到波斯灣石油出口量恢復戰前水平之後已經加強了對於區內油輪的攻擊。

問題是，從最新石油出口數據來看，伊朗的努力並沒有任何收獲，未能有效阻止、壓低霍爾木茲海峽經阿曼水域、得美軍保護的「穿梭航運」石油出口。

同時，同樣根據《華爾街日報》引述Kpler的數據，伊朗在霍爾木茲海峽以外（主要是在馬來西亞、新加坡外海）的石油庫存到10月9日已經跌至86.6萬桶的水平，不足伊朗戰前一天的出口，而且遠低於3月開戰之初超過1.4億桶的水平－－由此可見，伊朗在美軍長期港口封鎖之下已經沒有石油可以賣給海外買家。

2026年5月6日，在阿聯酋富查伊拉，石油及化學品輪「Bald Man」號停泊在港口。（Reuters）

當然，伊朗還有陸上貨運和裏海航道「理論上」可以輸出石油，但兩者與其波斯灣港口的出口能力遠遠不能相比。

特朗普政府此刻對伊朗的要求，基本上就是要伊朗先在核問題作出實質讓步才能達成停火協議，對伊朗港口商船油輪重新放行。當中的可能讓步，包括重新容許國際原子能機構（IAEA）專家進入伊朗實地調查，又或者將伊朗的濃縮鈾運到俄羅斯。

不過，在強硬派的壓力之下，伊朗暫時並不願意妥協。而且，部份強硬派更已經在公開呼籲伊朗政府發展核武。相較之下，由於被美以轟炸殺死的前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）確實曾以教令方式禁止發展核武，在他任內，即使伊朗實際上在提煉邁向核武級別濃度的濃縮鈾，也沒有人會公開主張核武、挑戰最高領袖的權威。

2026年7月5日，伊朗大量民眾向已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）致敬。（Reuters）

伊朗幣值大跌、通脹高企、石油收入斷絕，當然正在面對愈來愈嚴重的經濟危機。但經濟壓力的效果是漸進式的，並不能一瞬間「迫降」伊朗。因此，特朗普就算最終能打贏這場經濟戰，也難以趕在中期選舉之前。

美以計劃再次轟炸伊朗？

因此，最近就有了一堆美國以色列正準備再次轟炸伊朗的消息傳出。《金融時報》10月21日報道，如今正將面臨27日大選、已獲特朗普背書的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正推動再次大規模轟炸伊朗，以色列軍方已經準備好10月10日那一個週末開展連日轟炸，不過最終因為特朗普不想在中期選舉之前開火而沒有實行相關計劃。

2026年10月19日，在以色列拉姆拉，以色列總理內塔尼亞胡在以色列全國大選前夕，於一間商場會見民眾。（Reuters）

在美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）本週訪問以色列之後，《紐約時報》亦報道美國和以色列軍方正在準備在中期選舉之後重新轟炸伊朗的具體計劃，目標包括能源基建、核設施、導彈無人機火藥庫等。

美國現時在中東已部署兩個航空母艦戰鬥群，另一艘航空母艦亦正在開往中東。而且美方亦在增派另一隊海軍陸戰遠征隊到中東。

《華爾街日報》21日則報道，包括卡塔爾和巴基斯坦在內的國家正在努力讓美伊重啟談判，避免再起戰火。

2026年10月20日，伊朗總統佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭會見巴基斯坦國防軍總司令、陸軍元帥穆尼爾。（Reuters）

特朗普早前已公開表明不會在中期選舉之前轟炸伊朗，不過大家都知道兵不厭詐的道理。而在11月3日中期選舉之後，無論選舉結果如何，特朗普也都不必再為重新開打熱戰而要付出的政治代價擔心。

而內塔尼亞胡在27日的以色列大選之後很有可能敗選，面對被反對派推倒的可能。但由於反對派背景複雜，籌組政府需時，內塔尼亞胡更有可能透過重啟戰爭去迫反對派支持他自己繼續執政。

美國和以色列甚至已經在伊拉克的上空進行演練，預演再次攻擊伊朗。而以色列的軍機亦一度飛近伊朗邊境。

以色列空軍10月19日曾出動數十架戰機飛越敘利亞和伊拉克上空，並向伊朗邊境進發。(Getty)

此刻的「媒體放風」和軍事部署，再加上特朗普自己「中選之後無後顧之憂」，以至內塔尼亞胡「重新開戰以保存權位」的考慮，其實就是一種針對伊朗政府的輿論戰、宣傳戰和心理戰，希望說服伊朗再鬥爭下去並無益處，不如早日讓步求和。

從特朗普自己的考慮來看，伊朗讓步求和的最佳時間，當然是在中期選舉之前。若然伊朗真的在核問題上作出明確實質妥協而同美國達成停火或和平協議，霍爾木茲海峽重見安全航行，航運風險和費用大減，特朗普就可以得到一個對共和黨選情極其有利的「十月驚奇」，就算不能反敗為勝，也可能足夠共和黨保留選舉地圖原對民主黨不利的參議院控制權。

伊朗的堅持

不過，伊朗政府也有其不同的盤算。伊朗港口被封，確實加劇了伊朗的經濟危機，其貨幣里亞爾亦已屢創歷史低位。不過，伊朗畢竟是近億人口的大國，而且有陸路、空運和裏海海運的對外交流渠道，要拖垮其經濟到其政府不能承受的程度，需要一段長時間。特朗普有這樣的耐心嗎？

2026年10月19日，伊朗總統佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（Reuters）

而且，伊朗早已警告，如果美國、以色列重啟轟炸，伊朗將會對區內國家作出報復，甚至會破壞數據中心和海底通訊纜線。因此，任何轟炸很可能只會重演本年3月到4月初的情景，也就是伊朗堅決不降、區內的「美國盟友」不斷為特朗普的冒進而流血。特朗普的潛在軍事行動，能比當時更激進（例如是派地面部隊或轟炸平民基建）、能維持得比當時更久嗎？

無論戰火會否重燃，特朗普要趕在中期選舉之前在伊朗製造出一個「十月驚奇」，並不容易。

另一個潛在「十月驚奇」，就在俄烏戰爭。

澤連斯基會割地求和嗎？

特朗普本月以來先同普京達成柴油協議，只釋放出連美國自身一天用量也不足的俄羅斯柴油，其後又疑似中斷、減少同烏克蘭的情報分享，並且對烏克蘭無人機攻擊和攔截都非常依賴的星鏈通訊系統實施限速。本來對於俄羅斯彈道導彈，以至噴射引擎無人機攔截能力已然甚低的烏克蘭，迅速陷入了更傾斜的劣勢之中。

本週以來，特朗普派出威特科夫－－以及因病遙距與會的第一女婿庫什納（Jared Kushner）－－在挪威奧斯陸與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，其後再由威特科夫親自去聖彼得堡同普京見面，並且得到普京釋放美籍囚犯作為回報。

2026年10月20日，挪威奧斯陸，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，左一）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右二）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs，左二）及挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，右一）舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

對於俄烏戰爭而言，這一輪會面的結果似乎就是烏克蘭和俄羅斯都同意進行有美國參與的三邊會談，不過到底是領袖會面（烏克蘭的願望），還是低層技術官僚會面（俄羅斯的願望），以至什麼時候開始談，大家也沒有共識。

特朗普如此明確的向普京示好，還有其他兩個目標。一是促成下月深圳APEC峰會可能舉行的中美俄三國領袖峰會。二是要普京不要介入美國和伊朗的衝突，減低對伊朗的支持。

2026年10月21日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，右）在君士坦丁宮會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）時握手。（Reuters）

從特朗普自己的角度來看，俄烏戰爭的最佳結果當然就是在美國削減支援之下，烏克蘭同意割地投降，甚至是趕在中期選舉之前作出這樣的決定。退而求其次，澤連斯基也應該在特朗普的施壓之下停止攻擊俄羅斯的煉油廠，減輕伊朗戰爭對美國燃料價格造成的上行壓力。

其實，要迫降烏克蘭，美國完全取消情報分享、完全中止星鏈服務、完全停止任何由歐洲出資的美國軍備輸送，便已足夠。但為何特朗普一直不這樣做？因為美國人大體上也還是傾向支持烏克蘭，不希望見到烏克蘭戰敗投降。特朗普自己對此當然了然於胸。

這，就是澤連斯基面對特朗普施壓的本錢，也是特朗普施壓烈度的局限。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係緊張。在歐盟領導人峰會的記者會上，當被問到特朗普是否將其在美國國內遇到的問題怪罪於他，將他當作「代罪羔羊」（scapegoat）時，澤連斯基沉默良久，其後僅報以微笑，並稱這就是他的回應，引來現場記者的哄堂大笑。

要趕在中期選舉之前透過俄烏戰局的轉變而製造出一個「十月驚奇」，比起施壓伊朗讓步求和，可能更困難。

特朗普近來在俄烏和伊朗問題上都動作頻頻，確實是在嘗試炮製出一些潛在的「十月驚奇」。但隨着中期選舉不斷靠近，其能成事的狹縫已經愈縮愈窄。