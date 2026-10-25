美國中期選舉｜特朗普提前投票　再否認2020年大選落敗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（10月24日）偕同夫人梅拉尼婭（Melania Trump），在佛羅里達州提前投票，為11月3日舉行的國會中期選舉投下一票。他隨後再次聲稱，自己贏得2020年總統選舉，但選舉結果遭到操縱。



特朗普當天在家鄉佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘縣（West Palm Beach）選舉監督辦公室投票，之後前往佐治亞州出席共和黨競選造勢活動。

特朗普投票後告訴記者，他把選票全部投給共和黨候選人。

當被問及選民關注的貪腐問題時，特朗普指責民主黨控制的選區和城市存在貪腐問題。他說：「你們應該看看真正的貪腐，那就是民主黨的貪腐。」

特朗普也重提2020年總統選舉舞弊的指控，聲稱自己當年實際上贏得選舉。

美國中期選舉：圖為2026年10月24日，特朗普與第一夫人梅拉尼婭在家鄉佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘縣（West Palm Beach）選舉監督辦公室投票。（Reuters）

他說：「我在2016年參選並勝出，2020年我也贏了，但結果卻不是這樣。那是一場受到操縱的選舉，我贏了數百萬張選票。」

特朗普多年來一直拒絕承認自己在2020年總統選舉中敗給民主黨候選人拜登（Joe Biden），並反覆指控選舉存在大規模舞弊，但這些說法缺乏可信證據支持。

距離11月3日中期選舉僅剩10天，共和黨正面臨保住國會控制權的壓力。近期民調顯示，民主黨有望奪回眾議院控制權，共和黨在參議院的優勢也受到挑戰。

美國中期選舉通常對執政黨不利。若共和黨失去國會多數席位，80歲的特朗普在本屆總統任期最後兩年推動立法議程的空間將受到限制。

與此同時，民主黨若重新掌控國會，也可能對特朗普政府展開多項調查。民主黨人已表明，有意調查特朗普重返白宮以來，他及親近人士通過家族控股公司進行的商業交易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

