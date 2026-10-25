奧巴馬狠批特朗普腐敗沉迷裝修白宮　像薩達姆開連鎖餐廳｜有片

美國中期選舉臨近，前總統奧巴馬（Barack Obama）10月24日前往俄亥俄州為該州的民主黨候選人站台。奧巴馬猛烈抨擊特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「腐敗和無能」，並將選民對生活成本問題的不滿歸咎於共和黨。奧巴馬又批評特朗普沉迷翻新白宮：「他把白宮弄得像薩達姆（Saddam Hussein）開了一間芝樂坊餐廳（Cheesecake Factory，美國連鎖餐廳）一樣，他顯然沒有將降低你的物價放在心上。」



奧巴馬狠批特朗普沉迷翻新白宮：

據美媒報道，奧巴馬將美國的經濟困境歸咎於特朗普，並稱現屆政府的決策與高昂的生活成本息息相關。

奧巴馬表示，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）「不認真」，特朗普政府的不負責任導致伊朗戰爭至今仍在持續。

奧巴馬還給民主黨人敲響警鐘，指出無論如何，「我們還要在這個政府的領導下再待兩年」，但這並不代表民主黨就要袖手旁觀。他強調建立一個能夠制衡特朗普政府的新國會的重要性。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號抵達當地機場。（Reuters）

奧巴馬同時批評特朗普的移民政策，稱沒有人投票支持「派蒙面探員在我們的大街上橫衝直撞」。奧巴馬批評的是移民和海關執法局（ICE）在各地的粗暴執法。

在這場中期選舉競選集會上，奧巴馬亦抨擊特朗普將施政重心放在翻新白宮的項目。

奧巴馬滿帶嘲諷地表示：「有人真的認為現在白宮裏的這個人會把所有時間都花在思考這些問題上嗎？我的意思是，我不知道你們有沒有註意到，但他似乎非常專注於翻新房屋。」

與此同時，特朗普已投入大量資金裝修華盛頓的著名地標建築。奧巴馬隨後開玩笑說，特朗普「應該上HGTV（美國有關室內和家居裝修的電視頻道）。」

奧巴馬諷刺道：「這傢伙正在建造一個比白宮還大的宴會廳。他把玫瑰園鋪上水泥，在南草坪上放了個直升機停機坪，到處都是金碧輝煌。他把白宮弄得就像薩達姆開了間芝樂坊餐廳一樣。他顯然沒有考慮過降低你們的生活成本。」