特朗普：伊朗戰爭結束後再處理古巴問題　古巴總統指封鎖才是威脅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月23日表示，待美伊戰爭結束後，華府就會處理古巴問題。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）同日回應，重申古巴民眾決心捍衛國家主權。



路透社報道，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動，為共和黨籍州長候選人當勞斯（Byron Donalds,）造勢時，向一批古巴裔美國選民發表長達90分鐘的講話。他重申美國可能再向伊朗採取更多軍事行動，並指伊朗戰爭結束後，參與戰事的軍艦回國時將順道停靠古巴海域對開50碼以作威嚇，對方就會舉手投降，華府再派遣國務卿魯比奧（Marco Rubio）到當地促成協議。

圖為2026年10月23日，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動。（Reuters）

魯比奧同日在社交平台X發文，稱有意為古巴帶來正面變化的人士「時機已到」，呼籲對古巴政權失望的民眾與美國中情局（CIA）建立夥伴關係。

特朗普在2024年大選期間，在佛羅里達州獲68%古巴裔美國選民支持；而他再次上台執政後，就增加對古巴的壓力，揚言要根本上改變古巴體制。他在9月的聯合國大會曾以「失敗國家」形容古巴，並稱自由即將降臨當地。

圖為2026年7月14日，古巴發生全國電網全面癱瘓，導致當地1000萬名民眾陷入無電可用的狀態，這已是該國不足10天之內第三度發生全國大停電。（Reuters）

美國對古巴採取石油封鎖政策，導致古巴面對燃料短缺，再加上當地基建失修，全國多次發生大規模停電。聯合國人權專家譴責華府的做法違反國際法。

古巴總統外長齊表態：力拒美國威脅

2025年5月6日，古巴國家主席迪亞斯·卡內爾（Miguel Diaz-Canel）及其夫人抵達莫斯科，出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年活動。 （Anadolu via Getty Images）

對於美國的新一輪威脅，迪亞斯-卡內爾在社交平台表明，古巴民眾自1959年1月1日起實現了真正的獨立，並會決心捍衛主權。他又強調古巴不是威脅，封鎖才是。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）同日亦於社交媒體上發文稱，古巴拒絕美國對其發出的一切威脅。古巴海岸有美麗的沙灘，也有犬牙交錯的礁石，對懷有敵意、妄圖征服而來的人不會友善。