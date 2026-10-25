金正恩訪丹東參觀韓戰紀念館　經新通車大橋陸路返國

朝鮮領導人金正恩周六（10月24日）到訪中國邊境城市丹東、參觀當地抗美援朝紀念館後，即日經一座新通車大橋陸路返國。



據路透社周日報道，在中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同下，金正恩參觀丹東的抗美援朝紀念館，隨行的朝鮮高層代表團包括其妹金與正及外相崔善姬。

朝鮮中央通訊社（朝中社）報道此行時着力強調歷史分量，形容兩國關係是1950至1953年韓戰期間鍛造、牢不可破的紐帶；金正恩參觀時表示，朝鮮人民將永遠銘記與中國人民並肩作戰的光榮歲月，並世代銘記以鮮血援助朝鮮革命的中國人民。

金正恩周六「快閃」訪華正值中國志願軍赴朝作戰76周年紀念日前夕，他經連接兩國的新通車大橋入境，朝中社稱他在大橋中段眺望時表示，大橋必能完成連接兩國、聯結兩國民心的歷史使命；大橋被視為象徵中朝推動擴大貿易關係。

路透社報道，今次行程被視為兩國在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下月到訪區域前加強經濟關係的舉措，亦突顯平壤過去兩年加深對俄軍事合作之餘，仍維持外交平衡。