特朗普預告最快10.25攻擊伊朗　放話和談或開戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月24日（周六）表示，華府可能最快明天就攻擊伊朗，也可能與德黑蘭達成協議。



據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）周六報道，特朗普被問及考慮是否動武的進度時稱，美方「正在考慮行動，也許明天」，並反問記者：「你真的以為我會告訴你我會不會做嗎？」他稱伊朗仍可透過與美方達成協議避免進一步軍事行動，但質疑「他們想達成協議，問題是會否守約」。

圖為2026年10月23日，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動。（Reuters）

特朗普稱，目標是阻止伊朗最終研發核武，指此前動用B-2轟炸機的行動不足以確保持久結果：「我要令它永久化，這是我唯一的理由。」他又稱，霍爾木茲海峽的石油運輸量較開戰前有所增加，但沒有提供數據。

他未就下一步作明確決定，僅表示：「我可能要完成它，或者他們會達成協議。但我不確定，無論如何，我們都贏。」美國與以色列對伊朗的戰爭2月爆發，其後擴大為中東更廣泛衝突，儘管已停火並同意敲定和平協議，戰事至今仍未解決。