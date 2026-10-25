紐約天主教區擬賠8億美元　與逾1300性侵受害者達成和解

據《紐約時報》24日報道，天主教紐約總教區擬向超過1300名指控遭神職人員及教會領袖性侵的受害人支付至少8億美元（約62億港元），以達成和解。



原告律師表示，根據和解協議，每位原告可以選擇接受至少25萬美元（約196萬港元）的一次性付款，或者經過對個案檢討，據其案件嚴重程度後獲得索償。雙方未達成最終協議，但只餘少數細節未處理。

據報道，原和解方案要求逾1,300名原告全部同意，但曾有少數人反對，認為賠償不足以彌補傷害。總教區其後與保險公司談判，為反對者額外提供2,000萬美元平均分配。

原告律師表示曾多次警告客戶，如果他們不接受該提議，教區很可能會宣布破產，從而減少最終賠償的規模，並令已經持續數年的訴訟繼續延長。此項和解協議料將令教區得以避免破產。

圖為新就任的紐約大主教羅納德·希克斯大主教於2026年2月6日在紐約聖巴德利爵主教座堂舉行的就職彌撒中發表講話。（Getty）

相關性侵指控涉及年份介乎1952年至2020年間，許多受害人已年屆60、70甚至80多歲，部分民事案件原定於2026年開審。代表部分原告的律師Paul Mones周六（24日）在電話訪問中說，這項協議能讓受害人得到了結：「情感上的那道門永遠關不上，但起碼為受過嚴重傷害的人帶來某程度的公道」。