教宗良十四世肺癌腫瘤未擴散 毋須進一步治療
撰文：蕭通
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教宗良十四世（Pope Leo XIV）的醫生於10月21日表示，良十四世上周接受肺癌手術後，不需要任何進一步的治療，顯示其腫瘤未有擴散。路透社報道，目前尚不清楚教宗會否繼續按計劃於11月6日至17日出訪烏拉圭、阿根廷和秘魯。
10月13日，71歲的教宗在手術中切除了右肺下葉，並被診斷出患有肺腺癌。醫生透過梵蒂岡發布的最新聲明指出，已對切除的組織進行檢查，顯示腫瘤仍限於局部。
良十四世的首席外科醫生馬加里托拉（Stefano Margaritora）和私人醫生卡邦尼（Luigi Carbone）稱，經評估證實教宗不需要進一步治療。
良十四世於17日出院後，已逐漸恢復正常工作。他21日並現身聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），主持每周一次的接見公眾活動。他感謝信眾為他禱告，給予他支持。
馬加里托拉上星期表示，「沒有任何臨床原因」阻止教宗出訪南美。不過，梵蒂岡方面表示，教宗可能需要調整日程安排，以協助其康復。
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