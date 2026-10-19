厄瓜多爾神父直播彌撒遇橫禍　十字架突塌下砸後腦傷重亡｜有片

厄瓜多爾一家天主教堂於周六（10月17日）發生罕見意外，一名神父在彌撒期間，身後的十字架突然倒下，砸中神父後腦後身亡，事發過程被全程記錄。



意外發生於瓜亞基爾（Guayaquil）的永援聖母堂（Our Lady of Perpetual Help Church）。據教會官員和事發影片顯示，桑切斯神父（Patricio Alfredo Sánchez Molinari）事發時正進行彌撒直播，進行期間，其身後掛著耶穌像的十字架突然向前倒下。

而神父當時站在祭壇後，面向信眾，沒有留意身後的十字架，並直接被擊中後腦應聲倒下。現場教友受驚發出尖叫與哭泣聲，多名教友與神職人員隨即趕緊上前施救照料，惟神父最終仍傷重不治。

瓜亞基爾總教區（Guayaquil）宣布，桑切斯神父於周六去世。總教區在新聞稿表示，他已經歸天父的懷抱，享受天父的同在和榮耀，而總教區亦於周日（18日）晚上舉行追思彌撒悼念神父。