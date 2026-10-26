以軍擴大對西岸行動兩千人流離失所　大選日關全部口岸禁巴人出入

以色列將在即將到來的全國大選日，全面關閉所有西岸的陸路口岸，並禁止包括勞工在內的巴勒斯坦人出入約旦河西岸地區，以進一步回擊以色列士兵遇襲事件、打擊哈馬斯勢力。



以色列將在星期二（10月27日）舉行的議會選舉，被廣泛視為對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）執政表現的信任公投。

以色列軍方星期天（25日）宣布，從當天起，巴勒斯坦人不得進入西岸的以色列社區工作，在大選日全天則將禁止巴勒斯坦工人進出整個西岸地區，並關閉所有陸路口岸。

兩名巴勒斯坦槍手星期五（23日）在西岸城市希伯倫（Hebron）襲擊以色列士兵，造成兩人死亡，三人受傷，槍手也被擊斃。哈馬斯雖未認領這場襲擊，但公開表示讚賞。

隨後，以軍以肅清當地哈馬斯勢力為由，攻入希伯倫，導致約2000名巴勒斯坦人流離失所。以軍稱，在兩天的行動中逮捕40名嫌犯，包括與哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織有關的恐怖分子。

2026年10月23日，在以色列佔領的約旦河西岸希伯倫（Hebron），以色列推土機在發生槍擊事件後拆除了一棟巴勒斯坦人居住的房屋。（Reuters）

以色列防長卡茨強硬表態稱，在「徹底解決希伯倫的所有哈馬斯問題之前」，居民不准返回家園。內塔尼亞胡則誓言要讓襲擊者付出沉重代價，並稱正計劃開展一場更大規模的行動。

在以色列第二大城市特拉維夫，數千民眾星期六（24日）走上街頭，舉行大規模反政府遊行，要求內塔尼亞胡政府對2023年未能阻止哈馬斯襲擊失職負責，並成立獨立國家調查委員會。

包括前以軍參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）在內的四大主要反對黨領袖均出席遊行，並受到民眾熱烈歡迎。

以色列公共廣播公司星期五公布的民調結果顯示，在議會全部120個席位中，艾森科特陣營料將獲得52席，內塔尼亞胡陣營獲得50席，均未過半，選情高度膠着。

本文獲《聯合早報》授權轉載

