約旦河西岸2巴人槍擊哨站以軍2死　內塔尼亞胡下令全面封鎖西岸

10月23日（周五），兩名巴勒斯坦槍手在約旦河西岸希伯倫（Hebron）向以色列軍方哨站開火，造成2名士兵死亡，3名士兵受傷。以色列國防軍在襲擊發生後表示，將對希伯倫市實施「全面封鎖」（full siege），總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已下令從23日開始全面封鎖西岸。



據美媒報道槍擊發生數小時後，以軍開始拆除希伯倫的一處街區的建築物，並強迫居民撤離。

以色列將於10月27日（下周二）舉行國會選舉，這將是自2023年10月7日，以色列遭哈馬斯（Hamas）發動突襲以來的首場選舉。槍擊事件讓外界對立場強硬的內塔尼亞胡再次產生質疑。

數小時後，內塔尼亞胡似乎縮減了全面封鎖該地區的計劃，表示他將考慮在希伯倫和哈爾胡爾（Halhul）兩座城市周圍設立「警戒線」，警戒範圍可能擴大到其他地區。

內塔尼亞胡還表示，軍方將強制撤離發生襲擊地區的居民並「徹底改造」當地，採用與2025年初在傑寧（Jenin）、圖勒凱爾姆（Tulkarm）、努爾沙姆斯（Nur Shams）和法拉（Al-Far’a）難民營使用的類似手段。該做法其後導致數千名巴勒斯坦人流離失所，整個街區的居民被迫撤離。

以色列人權組織B'Tselem譴責了這項「強行驅逐希伯倫社區巴勒斯坦居民」的計劃。

23日（周五）下午，以軍隊開始在希伯倫的法爾什·哈瓦地區（Farsh al-Hawa）進行爆破作業。美媒獲得一段影片顯示，一名以色列士兵命令一處住宅區的居民：「你們有五分鐘時間撤離。」

內塔尼亞胡表示：「這正是我們將在希伯倫這個恐怖分子出沒的社區所採取的行動。我們將疏散居民，挨家挨戶搜查，沒收發現的武器，並摧毀所有恐怖份子的基礎設施。」

現時，以軍繼續在該地區搜尋可能與槍擊襲擊有關的其他人。以色列國防軍稱，兩名槍手已於23日較早時候被擊斃。

現場影片顯示，巴勒斯坦槍手與以軍之間爆發至少持續數分鐘的槍戰，期間槍聲不斷。路透社的一段影片顯示，一名以色列救援人員喊道，槍戰持續了至少20分鐘，他們正努力將傷者從現場轉移出去。