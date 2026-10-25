以色列大選前夕　特拉維夫舉行大型反內塔尼亞胡示威

以色列數千名民眾周六（10月24日）在特拉維夫（Tel-Aviv）舉行大規模反政府示威，要求調查政府未能阻止2023年10月7日哈馬斯襲擊的責任。示威距以色列全國大選僅三天，這場選舉被廣泛視為對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的信任公投。



法媒報道，示威由「十月委員會」（October Council）組織。該團體由2023年10月7日哈馬斯襲擊事件的遇難者及人質家屬成立，長期要求政府為未能防止襲擊承擔責任，並設立獨立國家調查委員會。

委員會在示威前通過社交平台X發文說，這場集會是三年來爭取查明真相、追究責任及成立國家調查委員會行動的高潮。

圖為2026年10月24日，以色列特拉維夫有大批民眾參加示威，要求調查政府未能阻止2023年10月7日哈馬斯襲擊的責任。（Reuters）

多名反對黨領袖也參與示威。民調顯示，自2022年底執政的內塔尼亞胡右翼陣營，與主要競爭對手、右翼偏中間派領袖艾森科特（Gadi Eisenkot，又譯埃曾科特）領導的陣營支持率不相上下。目前沒有任何一方預計能在國會取得過半議席。

68歲的示威者費爾斯坦（Feinstein）接受法媒訪問時說：「過去四年來領導我們的人表現糟透了。」她認為，以色列從未陷入如今這樣的處境。

「十月委員會」也警告，親政府人士可能蓄意干擾集會，並已致函警方，要求防範與執政聯盟有關聯的人士製造事端。

圖為2026年10月24日，以色列特拉維夫要求調查政府未能阻止2023年10月7日哈馬斯襲擊的示威，前以軍總參謀長、反對派陣營領導人艾森科特（Gadi Eizenkot）亦有到場。（Reuters）

以色列民間團體和反對黨多年來持續要求成立獨立調查委員會，徹查2023年10月7日襲擊事件暴露的安全失誤，但內塔尼亞胡政府一直拒絕。

政府轉而提議成立由政治人物任命的調查委員會，成員分別由執政聯盟及反對黨議員各委任一半。不過，反對黨領袖已表明，將抵制這種由政治人物主導的調查機制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

