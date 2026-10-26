沙特利雅得機場重開　胡塞武裝稱已再次發動打擊

也門胡塞武裝（Houthis）與沙特阿拉伯的衝突持續，胡塞武裝10月25日發表聲明稱，當日對沙特阿拉伯多個主要機場和能源基礎設施，發動了一連串軍事打擊，目標包括剛於25日重開、沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）等。沙特主導的多國聯軍發言人此前表示，聯軍當日在沙特境內攔截超過10枚導彈。



利雅得機場遭遇胡塞武裝10月10日的致命攻擊、導致至少13死逾300人傷後，全面關閉兩周。機場至25日恢復有限度運作，僅限沙特本國航司營運部分國內及指定國際航線，外國航空公司航班多數維持停飛。

軍事發言人薩雷亞（Yahya Saree）同日表示，為回應沙特對也門及其人民發動的襲擊，並報復沙特前一日對也門首都薩那（Sana’a），以及其他由胡塞武裝控制的省份實施的空襲，造成數十人死傷，其中大多數為婦女和兒童，也門武裝部隊25日使用數十枚彈道導彈，實施了3次特別軍事行動。

第一次行動針對沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），胡塞武裝宣稱行動成功實現既定目標。第二次行動針對沙特西南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）的哈立德國王空軍基地（King Khalid Air Base），打擊目標包括飛機機庫、彈藥庫、無人機控制中心及多個重要設施。胡塞武裝聲稱，導彈精準命中目標。

第三次行動針對沙特吉贊（Jizan）地區邊防部隊的南部海軍基地。胡塞武裝聲稱，襲擊精準命中目標，造成沙特軍方官兵死傷。

胡塞武裝同日表示，在過去24小時內，沙特主導的聯軍對也門哈傑（Hajjah）、拉赫季（Lahij）、阿姆蘭（Amran）、薩達（Saada）、焦夫（Al-Jawf）、塔伊茲（Taiz）和伊卜（Ibb）等省的民用目標，至少發動了56次空襲及導彈襲擊。