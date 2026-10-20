胡塞武裝襲也門政府軍訓練中心　至少53死逾200傷

也門東南部舍卜沃省（Shabwah Governorate）地方當局10月19日發聲明稱，胡塞武裝（Houthis）當天對該省賈爾丹區（Jardan）、隸屬政府軍的阿勒阿拉姆軍營（Al-Alam camp）內的訓練中心發動導彈襲擊，造成至少53名新兵死亡，另有200多人受傷，預計死亡人數還會上升。



2026年10月19日，也門政府軍於舍卜沃省（Shabwah）的一處軍營遭胡塞武裝（Houthis）攻擊，造成多人死傷。圖為現場的死者遺體。（Social Media via REUTERS）

聲明指出，胡塞武裝發射的數枚彈道導彈，擊中了該省首府阿塔格（Ataq）附近一處軍事基地內的訓練營。事發時，一批新招募的安全部隊人員正在訓練。聲明又稱，傷者正在該省各醫院接受治療，上述傷亡數字仍為初步統計。

舍卜沃省地方當局還呼籲，也門政府及沙特阿拉伯主導的多國聯軍，應向該省提供防空和預警支援。

胡塞武裝：48小時內6度攻擊沙特

胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）隨後證實發動襲擊，聲稱該營地駐有沙特軍官；該組織發言人薩雷亞（Yahya Saree）並警告所有也門人，立即遠離沙特聯軍集結兵力的營地設施。

此外，胡塞武裝表示，於過去48小時內，該組織使用彈道導彈、巡航導彈和無人機，對沙特阿拉伯境內的石油設施、機場及軍事設施發動了6次襲擊。