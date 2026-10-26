塞爾維亞國會選舉｜投票率約70%創新高　武契奇承認敗給學生名單

塞爾維亞10月25日舉行國會選舉，選出新一屆國民議會的250名議員，投票率初步接近70%，創下1992年南斯拉夫解體以來新高。在投票結束後不久，前總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布，其領導的塞爾維亞前進黨（SNS）敗予由學生運動領導的「學生名單」（Students' List），結束武契奇自2012年以來的持續執政，也預示著這個巴爾幹國家迎來一個新的政治時代。



2026年10月25日，塞爾維亞舉行國會大選，學生名單料贏得多數席次，其候選人Ilija Srdanovic在獲得初步結果後慶祝勝利。（Reuters）

2026年10月25日，塞爾維亞舉行國會大選，學生名單料贏得多數席次，首都貝爾格萊德街頭一片歡騰。（Reuters）

路透社報道，武契奇宣布敗選後，塞爾維亞首都貝爾格萊德街頭一片歡騰，汽車鳴笛，學生們高呼「勝利」和「他完蛋了」。此前武契奇宣布提前大選，並由塞爾維亞前進黨推舉為該黨議會選舉名單領銜人，兼總理候選人參選。

民調機構CeSID與益普索（Ipsos）預測，「學生名單」得票率高達52%，而武契奇領導的塞爾維亞前進黨（SNS）得票僅39.3%。根據此結果推測，「學生名單」將獲得138個席位，而SNS在250個議席中只獲104個席位。

塞爾維亞周日（25日）舉行提前議會選舉，是當地14年來競爭最激烈的一次選舉，投票率料遠高於以往。（Reuters）

武契奇宣布，「很明顯，我們輸掉了這次選舉，學生名單贏了，他們將獲得135到140個席位，而我們只有105個。」在當日稍早時間，武契奇到票站投票後稱，將以負責任態度面對結果，尊重選民透過投票表達的意願。

英國廣播公司（BBC）此前報道，選前分析普遍認為，若最終投票率達到65%或以上，將對學生有利。

塞爾維亞周日（25日）舉行提前議會選舉，由學生運動支持的「學生名單」挑戰前總統武契奇（Aleksandar Vucic，圖）領導的執政塞爾維亞前進黨（SNS），是當地14年來競爭最激烈的一次選舉，投票率料遠高於以往。（Reuters）

現年56歲的武契奇上月以「國內政局重大動盪」為由宣布提前選舉，並縮短第二個總統任期，改為競逐總理。

此次提前選舉源於近兩年的學生運動。2024年諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚倒塌事件造成16人死亡，外界普遍歸咎貪污，觸發自2000年前領袖米洛舍維奇（Slobodan Milošević）倒台以來最大規模的示威。學生團體由要求徹查事故，演變成要求提前大選。