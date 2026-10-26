巴西大選次輪投票　盧拉驚險反勝再度連任　弗拉維奧拒認落敗

巴西總統選舉10月25日舉行次輪投票，力爭第四個總統任期的現任總統盧拉（Lula da Silva），與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）展開最終對決。當局公布點票結果，盧拉成功再次連任。



路透社及英國廣播公司（BBC）等傳媒報道，在99.81%已點算選票中，盧拉獲51.76%選票，力壓獲48.24%選票的弗拉維奧，成功贏得第四個總統任期。

今次亦是巴西1988年重返民主以來，首次有總統候選人成功逆轉首輪投票的劣勢取勝。

圖為2026年10月25日，巴西總統盧拉在總統大選次輪投票贏得第四個總統任期後，在聖保羅向支持者發表講話。（Reuters）

盧拉其後在聖保羅發表勝利演說，稱成功遊說民眾透過投票以捍衛巴西民主的重要，並成功打擊外國透過數碼平台干預選舉，強調有需要規管數碼平台。

他又指，巴西並非任何人的「後花園」，同時承諾改變管理國家的方式，讓更多人參與決策過程。盧拉提到，大選過後已沒有選舉對手之分，自己會領導2.15億民眾。他會與巴西民眾選出的保守派國會合作，自己有兩個月時間討論組閣，亦會與商界領袖會面。

至於弗拉維奧則拒絕承認落敗，稱巴西聯邦最高法院裁定延長投票時間兩小時的做法不可接受，因此會要求法院宣告今次投票無效。

弗拉維奧的論點源於巴西聯邦最高法院投票當天裁定，將投票結束時間延長兩小時至晚上7時。原因是雙方陣營均要求延長投票時間，以應對多地公共交通停擺，以及暴雨對選民投票造成的影響。

2026年10月23日，巴西里約熱內盧，屬自由黨的右翼總統候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro，左）與尋求連任，屬勞工黨的左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，右）出席大選次輪投票前舉行的辯論。（Reuters）

法院延長投票時間兩小時

此前的首輪投票中，弗拉維奧以得票多約兩個百分點領先。投票原定於當地下午5時結束，但巴西聯邦最高法院於投票期間裁定，將投票結束時間由原本當地下午5時，延長兩小時至晚上7時。

盧拉的競選團隊在投票結束前要求，至少東北部濱海城市薩爾瓦多（Salvador）、東南部城市聖保羅（São Paulo）的票站延長開放時間，原因是這些城市的公共交通受到干擾。與此同時，弗拉維奧陣營就以天氣惡劣為由，也要求延長投票時間。

2026年10月25日，巴西總統盧拉（Lula da Silva）投票後向支持者致意。（Reuters）

盧拉稱多地公共交通停擺

盧拉向記者表示，其團隊呈請法院要求延長這些地區的投票時間，以確保受交通影響的人能夠投票。他指出，有報道稱，包括若昂佩索阿市（João Pessoa）、累西腓（Recife）、聖保羅、薩爾瓦多、塞爾希培（Sergipe）等地在內的多個城市的巴士服務出現問題，而帕拉州（Pará）的渡輪也已停止營運。

盧拉稱，聖保羅近40%的公共汽車已經停駛。任何人的投票權，都絕不能因為某些不良商人或貪污市長的操弄而被剝奪，「我們想要的是一場公正的選舉，讓每個人都能行使投票權。」他同時呼籲選民，不要放棄投票權，揚言民主必須勝利。

薩爾瓦多為東北部巴伊亞州（Bahia）的首府，有近200萬人有資格投票；而在聖保羅市，有超過900萬人有資格投票。薩爾瓦多當地官員表示，由於一些公車上貼有候選人的肖像和號碼，違反了選舉規則，導致交通暫時中斷。