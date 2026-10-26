馬斯克：SpaceX獲400億美元債務融資　用於採購AI晶片

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）宣布，旗下太空探索技術公司SpaceX已完成400億美元債務融資，用於購買人工智能（AI）晶片，以擴大AI運算能力。



路透社報道，馬斯克周日（10月25日）在社交平台X發文說，這筆融資主要用於採購預計明年上半年交付的圖形處理器（GPU），因此不會對今年第四季的業務產生重大影響。

他指出，SpaceX擁有投資級信用評級，加上旗下星鏈（Starlink）衛星互聯網及火箭發射業務帶來的收入，使公司得以持續取得信貸融資。

這張攝於2026年6月11日的設計圖片中，可以看到美國富豪馬斯克（Elon Musk）的剪影和太空探索技術公司SpaceX的標誌。（Reuters）

路透社本月早前報道，SpaceX正與銀行和資產管理公司洽談，籌集400億美元購買英偉達（Nvidia，又譯輝達）AI晶片。

這筆巨額融資凸顯AI發展所需的龐大資金。隨着科技企業競相採購先進晶片、擴建數據中心及運算基礎設施，資本開支持續攀升。

SpaceX今年第三季營收同比大增161%，達到145.8億美元，顯示AI投資開始帶來收入增長。不過，公司同期資本開支也增加近兩倍，達到196億美元，反映AI基礎設施建設成本高昂。

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，選擇在美國國內打造Terafab半導體工廠，因為「我們有點擔心，或許在某個時候，由於某種未知的原因，台灣晶片將無法供應。」圖為特斯拉早前發布的Terafab示意畫面。（X@Tesla）

與此同時，SpaceX與特斯拉在德克薩斯州奧斯汀設立的晶片製造合資企業Terafab，預計明年5月或6月生產首款測試晶片，並爭取在2028年第三季實現規模化生產。

SpaceX此前在首次公開募股（IPO）文件中，已將自主製造GPU列為重大資本開支項目之一，並提醒投資者，公司未來仍須投入巨額資金發展AI及其他技術。

本文獲《聯合早報》授權轉載

