美加關稅戰現轉機　特朗普放風談判突破

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計，美國與加拿大之間的關稅爭端將很快得到解決，但未透露雙方是否已接近達成協議。



路透社報道，特朗普周日（10月25日）在密歇根州休倫港舉行的共和黨競選集會上說，美國有必要對加拿大商品徵收更高關稅，因為加拿大長期在貿易中占佔美國便宜。

特朗普說：「我不得不這麼做。我們很快就會解決這個問題。他們現在願意答應我們任何條件。」

2026年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）從馬里蘭州登上空軍一號，啟程前往密歇根州前發表講話。（Reuters）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）的辦公室尚未回應置評請求。

特朗普當天到休倫港為共和黨候選人站台，為11月3日的美國中期選舉造勢。他在2024年總統選舉中，曾在包括休倫港在內的密歇根州邊境地區贏得超過66%的選票。

不過，美加關稅爭端已對當地經濟造成衝擊，尤其影響以底特律為中心的美國汽車產業。

2026年1月13日，美國底特律，圖為福特一個當地工廠中，汽車車身零件隨生產線移動。（Getty）

正在競選國會議席的共和黨人羅傑斯（Mike Rogers）與民主黨對手賽義德（Abdul El-Sayed）選情膠着。儘管羅傑斯支持特朗普的整體關稅政策，但他試圖與特朗普針對汽車業的關稅措施保持距離。

羅傑斯說，特朗普的關稅政策促使雪佛蘭（Chevrolet）和底特律柴油機公司（Detroit Diesel）擴大在密歇根州的製造業投資，但加拿大汽車關稅仍令他擔憂。

他說：「有些方面是好的，但也有一些問題需要解決。」

8月22日，卡尼為美加貿易談判破裂一事發言並回應記者提問。（影片截圖）

特朗普雖然預告美加貿易爭端有望很快解決，但目前尚不清楚雙方何時恢復談判，以及可能達成哪些具體安排。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

