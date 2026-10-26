巴西男改名「特朗普」參選議員！髮型裝束全套模仿僅得161票慘敗

巴西一名男子為了角逐國會議員席次，竟將自己打造成美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的翻版，不僅模仿特朗普的招牌髮型、表情與穿著，還直接在選票上使用「普利尼奧．特朗普」（Plínio Trump）的名字。他原本深信特朗普的知名度能替自己帶來選票，沒想到10月4日選舉結果出爐，竟只獲得161票，在710名候選人中排名第626，最終無緣進入國會。



髮型、領帶全模仿特朗普！連選票名字都改了

根據《華盛頓郵報》報道，59歲的儒尼奧爾（Plínio Vicentin Júnior）是一名直升機飛行員，今年首度投入巴西國會選舉，代表新黨（Novo）角逐東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的聯邦眾議員席次。

巴西一名男子為了角逐國會議員席次，竟將自己打造成美國總統特朗普的翻版。（Instagram@Plinio Trump）

為了吸引選民注意，他以美國總統特朗普為模仿對象，刻意將頭髮梳成相似的造型，戴上醒目的橘色領帶，連走路姿勢、握手方式及嚴肅表情都盡量模仿，甚至把選票上的登記名稱改為「普利尼奧．特朗普」（Plínio Trump），希望藉由美國總統的知名度讓更多巴西選民認識自己。競選期間，儒尼奧爾開著一輛復古潘迪汽車（Pontiac Grand Ville）在街頭拜票，擋風玻璃附近還插著美國國旗，營造出類似美國總統車隊的氣勢。

巴西男子改名特朗普參選議員▼▼▼

儒尼奧爾接受美聯社訪問時表示，特朗普是一位具有代表性的人物，民眾見到他的造型時，大多會微笑或上前擁抱，他也認為巴西右翼需要更多政治選擇，而特朗普是他所認同的政治參考對象。

自信長得像特朗普有優勢！開票結果僅161票

儒尼奧爾對自己的競選策略相當有信心，他曾向巴西媒體《O Tempo》表示，外貌與特朗普相似對參選十分有利，因為特朗普在國際右翼政治圈具有高度知名度，然而10月4日的選舉結果卻並未如他預期。

《華盛頓郵報》指出，這場選舉正值巴西與美國關係緊張之際，特朗普政府前一年對多項巴西商品課徵50%關稅後，美國在巴西的形象受到衝擊可能使模仿特朗普的競選策略面臨更多挑戰；根據巴西選舉開票資料，儒尼奧爾在米納斯吉拉斯州聯邦眾議員選舉中，最終只獲得161票，在710名候選人中排名第626，未能當選。

巴西選舉不只「特朗普」！奧巴馬、米積加也參選

據美聯社報道，巴西長期存在以名人、卡通角色或特殊綽號參選的文化，今年除了「普利尼奧．特朗普」，還有以美國前總統奧巴馬為名的「亨利克．奧巴馬」（Henrique Barack Obama），以及借用英國滾石樂團主唱姓名的「米積加」（Mick Jagger）。此外，還有自稱「海嘯阿嬤」（Tsunami Grandmother）、「武士的士司機」（Samurai Taxi Driver）的候選人。

以美國前總統奧巴馬為名的參選者「亨利克．奧巴馬」。（X@Henrique Barack Obama）

這項特殊選舉文化可追溯至1959年，當時巴西聖保羅約有10萬名選民，在市議員選票上寫下動物園一隻名叫「卡卡雷科」（Cacareco）的犀牛，藉此表達政治不滿，不過這些選票最終被選舉機關判定無效。

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