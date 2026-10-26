諾貝爾和平獎得主馬查多結束流亡返抵委內瑞拉 特朗普稱並不知情
撰文：蕭通
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委內瑞拉反對派領導人、去年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），在離開委內瑞拉近一年後，於10月25日返回家園。此前，她曾多次嘗試回國，但都以失敗告終，也導致她與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的政府關係緊張。特朗普25日在白宮表示，他對馬查多回國一事毫不知情，並暗示美國將繼續支持代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。
路透社報道，根據其團隊分享的圖片顯示，馬查多現身於西部拉臘州（Lara）一座教堂。在她乘車離開時，路人高唱國歌，並高呼「自由！」她的團隊表示，她將乘車返回首都加拉加斯（Caracas）。
路透社6月曾報道，美國官員至少一次要求她延後回國，她也曾多次嘗試入境未果。對於她今次成功返國，其團隊未有透露具體細節。但據兩位知情人士透露，馬查多是乘搭私人飛機從巴拿馬飛往哥倫比亞，然後經陸路進入委內瑞拉。
將爭取舉行自由公正選舉
馬查多的外交事務首席顧問斯莫蘭斯基（David Smolansky）向路透社稱，馬查多計劃會見委內瑞拉的地震災民、政治犯家屬、國內民主運動領袖，並將積極爭取舉行自由公正的選舉。
自委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國帶走以來，特朗普多次表示支持代理總統羅德里格斯。他並於9月重申，現在考慮在委內瑞拉舉行民主選舉還為時過早。
特朗普25日在白宮表示，他對馬查多回國一事毫不知情，稱對方是位傑出女性，但認為目前委內瑞拉局勢良好。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明中表示，馬查多能夠安全返回委內瑞拉，受益於美國支持和解談判，這些談判已促成數百名政治犯獲釋，數百名反對派政治人士結束流亡返回委內瑞拉。
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