朝韓緊張升溫　朝鮮致函聯合國　邊境罕見公開部署榴彈炮

朝鮮與韓國緊張局勢本周升溫。朝鮮致函聯合國安理會，重申韓國捏造9月地雷事件；同時，韓國方面在邊境附近發現朝鮮榴彈炮公開部署。



路透社報道，一名記者在韓國一個俯瞰重兵把守邊境的觀測站確認，朝鮮在邊境附近清晰可見的位置部署了一門火炮。韓國《韓聯社》周日指該武器為122毫米自行榴彈炮，此類火炮在邊境附近部署屬罕見公開展示。路透社亦觀察到3輛炮管指向南方的朝鮮裝甲車，以及約20至30名朝鮮軍人在非軍事區內進行圍欄工程。

慶南大學教授林乙出（Lim Eul-chul）稱：「朝鮮如此顯眼地暴露自走炮極不尋常。平壤刻意展示，是要以行動而非言語表明，它打算以武力而非對話或談判來執行邊境政策。」他指朝鮮亦警告韓國對邊境摩擦升級保持謹慎，以防意外衝突。

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（朝中社）

朝鮮致函安理會 回應韓國投訴

朝鮮官方朝中社報道，朝鮮駐聯合國代表在周日致函安理會，指韓國利用地雷事件將平壤的邊境建設描繪成軍事入侵。信中警告，侵犯朝鮮主權可能觸發自衛措施，韓國將「對一切後果負全部責任」。

該信是回應韓國上周致函安理會。韓方稱9月21日在非軍事區發生的爆炸由朝鮮軍人埋設，構成違反韓戰停戰協定。監督非軍事區的聯合國軍司令部稱，朝方一枚地雷越過分界線，違反停戰協定；平壤否認責任。

韓國統一部發言人周一稱，朝鮮信件似乎重複其一貫立場，試圖為所謂邊境劃線工作辯護。統一部未就榴彈炮部署另行評論。首爾已提議與朝鮮對話，以緩和邊境緊張。

朝鮮信件亦重複指控韓國向朝鮮人員開火，稱此舉違反《聯合國憲章》禁止威脅或使用武力侵犯他國領土完整的規定。首爾稱，當朝鮮軍人越過軍事分界線時，韓軍會發出警告廣播及警告射擊，將其驅回。

韓聯社報道引述在韓國邊境城市金浦觀測站拍攝的照片，顯示該榴彈炮及朝鮮軍人在距觀測站約1.5公里的開豐郡海岸演習。2015年亦曾發生類似事件，韓國軍人被朝鮮地雷炸傷，首爾其後恢復對朝擴音器廣播，引發軍事對峙，直至朝鮮表示遺憾後，雙方達成高層協議結束對峙。