金與正稱若想修復朝韓關係：首爾須展現「最大限度尊重」

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正說，首爾必須展現「最大限度的尊重」才能修復兩國關係。



法新社報道，金與正星期四（10月8日）說：「如果他們（首爾）真的想扭轉朝韓關係，就應該在言行舉止中顧及對手的感受，首先要表現出最大的尊重、關切和誠意。」

她也對於韓國提供的人道主義援助回應說，這是首爾試圖擺脫她所謂的「自導自演鬧劇」的舉措，而這場鬧劇未能達到預期效果。

金與正說：「人們不禁懷疑，他們是政治不成熟的人，還是天生的白癡，永遠無法改造。」

韓國政府星期三（7日）公佈的一份報告顯示，首爾已獲得聯合國制裁豁免，將於下月向長期以來醫療基礎設施落後的朝鮮運送醫療設備。

分析人士稱，此舉將使首爾能夠向朝鮮提供救護車和醫療消毒設備等人道主義援助。

朝鮮長期因優先發展軍事而忽視民眾福祉而飽受詬病。聯合國朝鮮人權狀況特別報告員伊莉莎白·薩爾蒙（Elizabeth Salmon）今年指出，糧食短缺仍然是朝鮮面臨的主要人道主義問題。

韓朝關係。(資料圖片)

政府消息人士稱，相關援助專案總價值約為93億韓元（約5446萬港元）。

金與正此前曾嘲諷韓國總統李在明最新提出的對話倡議，稱這是「所有人都應該觀看的鬧劇高潮」，並形容首爾要求朝鮮道歉的做法「相當可笑」。

朝鮮否認對上個月發生在非軍事區（DMZ）的爆炸事件負責，這宗爆炸事件造成三名士兵受傷。非軍事區是佈滿地雷的緩衝區，自1953年朝韓停戰以來一直將兩國分隔開來。

首爾和聯合國軍司令部聯合調查得出結論稱，爆炸是由朝鮮埋設在韓國一側的地雷造成的，韓國軍方上周要求朝鮮正式道歉，指責平壤公然違反停戰協定。與此同時，首爾文職領導層呼籲朝鮮重返對話。

與此同時，韓國統一部長鄭東泳提議與平壤舉行會談，處理邊境地區的問題。

金與正星期四說，朝鮮「不可動搖」的立場是，朝鮮「沒有任何東西可以與韓國交換，也沒有任何事情需要與韓國商議」，更沒有必要與韓方面對面會談。

她說，無論韓國採取的行動是出於「惡意還是善意」，都將被視為「對朝鮮的挑戰和嚴重挑釁」，以及侵犯朝鮮主權的行為。

朝鮮否認對上個月發生在非軍事區（DMZ）的爆炸事件負責，這宗爆炸事件造成三名士兵受傷。（Reuters）

分析人士說，金與正的表態可被視為警告首爾在地雷問題上保持克制。平壤可能認為，持續與韓國接觸會使更廣泛的國際外交議程變得複雜。

來自朝鮮的研究員安燦一說：「平壤目前的優先事項不是改善兩韓關係，而是與華盛頓達成更大協定的可能性，同時維持與俄羅斯日益密切的關係，因此韓國的介入被視為不受歡迎的干擾，甚至可能成為這一戰略的障礙。」

他說：「這一警告也可以被解讀為沒有完全關閉兩韓對話的大門。基本意思是告訴韓國，除非能提出實質的東西，否則不要干涉。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

