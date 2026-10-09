朝鮮戰俘風波延燒　李在明硬槓澤連斯基背後是對外交自主的渴望？

李在明和澤連斯基的「嘴仗」還沒有停息。



【文/觀察者網專欄作者 李心卉（寧波財經學院RCEP成員國研究中心副研究員）】

據《參考消息》10月3日報道，針對烏克蘭政府公開一項涉韓敏感事務，韓國總統李在明公開喊話，要求基輔當局承認雙方此前達成的相關約定並正式道歉，否則韓方將採取進一步措施。李在明還強調，此事關係到韓國國民和國家尊嚴。

韓國議員2026年9月28日向傳媒展示烏克蘭向韓方移交兩名朝鮮戰俘的照片，為保安理由，兩名朝鮮籍戰俘照片的臉部遭模糊化處理（Reuters）

韓國總統親自下場並強硬表態，讓這場原本應由外交渠道交涉的韓烏分歧迅速受到關注。

事件起因是，烏克蘭總統澤連斯基9月23日在紐約出席聯合國大會期間公開表示，烏方已將兩名在俄烏戰場被俘的朝鮮士兵移交韓國。韓國方面認為，雙方此前已約定對相關訊息保密，烏方這一公開行為違反約定；烏克蘭方面則否認存在這樣的保密協議。此後，韓國先後提出交涉和道歉要求，甚至連總統李在明都多次親自回應。

韓烏爭議為何讓李在明親自出面

值得注意的是，烏方並非在一般採訪或雙邊場合提及此事，而是選擇聯合國大會這個全球高度關注的多邊舞台。俄烏衝突爆發以來，烏克蘭一直重視藉助國際平台塑造自身形象，爭取國際支持。在這樣的多邊場合公開相關訊息，本身就具有明顯的政治傳播效果。

韓國總統李在明（Reuters）

對韓國而言，一項原本希望低調處理的敏感事務被烏克蘭總統帶到國際舞台公開披露，顯然已不只是訊息公開方式上的分歧了。

這也解釋了為什麼雙方的分歧很快超出「是否應該公開」本身。烏方否認存在保密約定後，韓國認為該問題已涉及政府間信用。李在明更是直言：

烏方聲稱不存在該協議是將對象國元首描述成了說謊者。

隨着雙方針對是否存在保密約定各執一詞，又進一步涉及韓國政府外交表述的可信度，以及對相關事務的處置主動權。

因此，李在明的重點已不只是保密約定本身；更深一層，是韓國希望保留對涉及自身敏感事務的處置主動權，不願由他國的國際傳播和政治議程來決定韓國何時表態、如何表態，以及以何種方式參與相關議題。

這種對政策主動權的強調，並非只體現在這場韓烏爭議中。

在既有框架內爭取更多自主空間

同樣在今年9月，韓國就是否會向霍爾木茲海峽部署軍事力量引發關注。美國要求盟友為霍爾木茲海峽提供更多支持，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公開對韓國不參與對伊軍事行動表達不滿。

9月18日，李在明明確表示，韓國不會派兵參與或介入伊朗戰事，也不會以任何形式投送軍事資產；但為了保護本國商船、原油運輸通道和韓國國民安全，可以採取最低限度的必要行動。

9月9日，韓國首爾有活動人士在美國大使館附近參加抗議活動，反對韓國可能參與霍爾木茲海峽的軍事行動。(Reuters)

韓國既沒有進一步捲入波斯灣戰事，也沒有完全置身事外，而是把行動限定在與自身安全利益直接相關的範圍內。

經貿領域也呈現出類似特點。近期韓美圍繞對美投資安排繼續磋商，阿拉斯加LNG項目成為焦點之一。特朗普公開聲稱韓國將參與相關投資，但韓方隨後表示，此項目投資與否和具體規模都尚未確定。10月1日，李在明強調，只有在確認商業可行性並符合韓國內法律程序的前提下，才會推進相關項目。

韓國沒有完全否認合作，但也沒有直接接受美方對投資安排的表述，而是強調具體投資安排仍需回到商業判斷和國內程序。

再看韓烏爭議同樣如此。烏方公開相關訊息並否認存在保密約定後，李在明親自要求烏方解釋和道歉。韓聯社10月6日稱，韓國外長趙顯表示，政府正在考慮包括召回韓國駐烏克蘭大使在內的應對措施。但截至目前，韓國並未宣佈全面中止既有的對烏援助和合作。韓國的做法更像是在提高外交壓力的同時，仍為雙邊關係保留迴旋餘地。

三個看似不同的議題，呈現出相似的處理方式：面對外部期待，韓國不是簡單接受或拒絕，而是在繼續合作的同時，強調由自己劃定政策邊界，並衡量需要承擔的成本。



這些做法並不意味着韓國原有的外交安全框架發生根本變化。韓美同盟仍是重要基礎，真正變化的是韓國在既有體系內處理具體問題的方式。相比尹錫悅政府時期突出價值觀、陣營身份和安全合作，李在明政府更頻繁地把國家利益、現實成本和政策自主放在具體決策的前面。

這種變化，也與李在明反覆強調的「實用外交」相吻合。具體到政策層面，就是不簡單以陣營關係替代利益判斷，在維持同盟和夥伴關係的同時，為韓國自身的政策判斷保留更多空間。

更大的挑戰是如何保留選擇空間

不過，爭取更大的外交自主空間，並不意味着韓國由此獲得了更輕鬆的選擇。恰恰相反，需要權衡的利益可能更多。

李在明公開回應韓烏爭議後，韓國國內很快湧現出不同聲音。10月5日，《韓國時報》刊文認為，韓國有權要求烏方解釋相關分歧，但總統連續公開施壓可能把一個原本可以通過外交渠道處理的問題進一步擴大，並損害韓國自身的長期利益。

這種聲音反映出李在明面臨的另一重難題：對外既要維護國家利益和政策邊界，又要管理同盟和夥伴關係；對內還要面對一種質疑，維護國家利益固然重要，但強硬到什麼程度，才不會反過來損害韓國自身利益。



換句話說，外交自主並不等於在所有問題上表現得更強硬。真正困難的是，哪些利益必須堅持，哪些關係需要協調，以及韓國願意為更大的政策自主承擔多少成本。

這種難題並不只屬於韓國。當前國際政治中，安全、經貿、能源、產業鏈和地區衝突越來越相互交織。聯盟和夥伴關係也不再僅僅意味着安全承諾，還伴隨着投資、供應鏈、軍事行動和外交立場等更多政策期待。對於不少像韓國這樣的國家來說，它們在安全上高度依賴美國及其主導的同盟體系，難題已不只是「站在哪一邊」，而是在既有關係框架中，能否繼續根據自身利益保留必要的選擇空間。

2026年3月1日，韓國總統李在明在首爾出席活動時發表演說。（Reuters）

韓國面對的，正是這種矛盾。李在明政府試圖擴大政策自主，卻又無法脫離既有同盟和夥伴體系。無論是中東地區安全、對美投資，還是與烏克蘭的分歧，其政策都需要同時面對外部關係、國內利益和現實成本的多重約束。這也意味着，外交自主帶來的不僅是更多空間，還有更高的協調成本和更複雜的政策權衡；處理不當，也可能反過來損害原本希望維護的關係和利益。

韓烏爭議最終如何收場，只是一個具體結果。更值得關注的是，李在明試圖推動的「實用外交」，能否在國家利益、自主判斷與既有同盟和夥伴關係之間形成一種可持續的平衡。對韓國而言，爭取更多外交空間只是第一步，能否承擔由此帶來的成本，或許才是更難的一步。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】