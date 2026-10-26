巴西大選｜盧拉逆轉勝　第四任期挑戰重重

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）10月25日在總統選舉第二輪投票中勝出，成功連任，展開第四個非連續任期。此前三周，外界普遍認為這位80歲政治人物大勢已去。



美國佛羅里達國際大學巴西研究副教授Guilherme Casarões在《The Conversation》發表文章指，極右候選人弗拉維奧·博索納羅（Flávio Bolsonaro）在首輪投票領先約220萬票，看似勢不可擋。惟盧拉在決選階段重新動員支持者，最終逆轉勝出。

文章指，今次結果創下巴西政壇至少三項先例，分別為，首次有首輪領先者在次輪落敗、盧拉成為首位四度當選的巴西總統（累計執政16年）、決選競選動員規模前所未見。

圖為2026年10月25日，巴西總統盧拉在總統大選次輪投票贏得第四個總統任期後，在聖保羅向支持者發表講話。（Reuters）

Casarões分析，盧拉勝選在全球層面象徵巴西繼續作為抵禦極右浪潮的堡壘；在區域層面，他打破拉美國家近年「執政黨必敗」的魔咒；在國內，則顯示左翼群眾動員的力量。

惟盧拉勝選不等於獲得民意授權。巴西如今比以往更兩極化，街頭政治暴力增加，極右陣營的弗拉維奧已表明拒絕承認結果，其父、被囚前總統博索納羅亦稱將尋求選舉無效。Casarões又指，鑑於白宮與博索納羅家族關係密切，特朗普政府質疑甚至拒絕承認選舉結果的風險真實存在。

第四任期三大難題

盧拉將於明年1月5日就職，報道提出三個關鍵問題：一、如何面對保守派佔多數的國會及十多個右翼州長，每一項預算、改革及人事任命都將是艱難談判；二、如何修復政府開支上升、民主機構信任流失及最高法院捲入金融醜聞等深層問題；三、最關鍵的是，盧拉、勞工黨及民主力量能否利用今次喘息空間更新巴西政治，包括培養新一代領袖、建立不依賴單一魅力人物的參與形式，以及提出能回應游離選民的論述。

Casarões總結，盧拉再次創造奇蹟，為巴西爭取時間，但能否帶來更多，取決於他及盟友未來四年的每一步。