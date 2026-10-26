諾貝爾和平獎落空　特朗普怒罵挪威「爛國家」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）25日稱挪威是「爛國家（Shit house country）」，表示不歡迎挪威移民，理由是總部設於挪威奧斯陸的諾貝爾委員會未有向他頒發和平獎。



特朗普25日在密歇根州休倫港出席競選集會，期間表示：「老實說，挪威糟糕透了。挪威已經變成了一個爛國家（Shit house country）。」他隨後補充：「我只是實話實說。」

特朗普又在演講中提起法國近日爆發的大規模示威，並將問題歸咎移民，稱歡迎部分國家的移民，惟不願接收任何挪威人：「因為我沒拿到諾貝爾獎，雖然我入選了。」

挪威外相艾德（Espen Barth Eide）周一表示，特朗普清楚諾貝爾委員會獨立運作，外交部已提醒對方這一點。他還稱，特朗普正處於競選期間，而他所屬的共和黨選情不樂觀，令他說出不少出格的話。

根據國際貨幣基金組織，若按人均國內生產總值衡量，挪威是全球收入最高的國家之一。暫時沒有跡象表明特朗普政府對挪威移民採取任何新政策。