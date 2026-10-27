美媒：美軍準備好大規模打擊伊朗　只待特朗普下令

美國媒體10月26日引述兩名美國官員稱，駐中東美軍已做好準備，一旦接到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的命令，將在96小時內對伊朗發動新一輪軍事行動，且規模可能相當巨大。



圖為2026年10月23日，特朗普到佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers）出席中期選舉拉票活動。（Reuters）

消息人士稱，目前該地區已部署了足夠的兵力來執行攻擊，且美軍新一輪行動規模可能遠不止於短期，例如雷達、導彈發射器等可迅速修復重建的伊朗軍事資產——這類目標意味著打擊行動需要反覆進行，而非一次見效。其中一位官員稱：「這將是一項巨大的行動。」

有消息人士稱，特朗普何時下達行動命令，只是時間問題。他們認為，命令可能在年底前的任何時間下達，但最有可能在美國中期選舉之後。不過，官員也提醒，特朗普過去也曾考慮過採取某些行動，但最終在最後一刻撤回。

報道指出，美國中央司令部和國防部的高層一直在制定一份涵蓋廣泛的目標清單，其中包括伊朗的能源基礎設施、軍事設施和核設施。

2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，參與對伊朗的海上封鎖行動。（Reuters）

據兩位知情人士透露，美國最近的情報評估顯示，伊朗與胡塞武裝正高度警惕美國及以色列可能再次發動打擊。

美國情報官員認為，伊朗和胡塞武裝目前不太可能先發制人，但如果伊朗首先遭到美國或以色列軍隊的打擊，他們將毫不猶豫地予以反擊，這也是美國未來數天持續撤出中東多國使領館人員的原因之一。