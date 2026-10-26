美軍：夏季至今已助波斯灣國家經霍爾木茲海峽出口15億桶原油

美國中央司令部（CENTCOM）10月25日表示，自踏入夏季至今，美國已經協助波斯灣國家繞過伊朗封鎖，經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）出口15億桶原油。



《阿拉伯新聞》（Arab News）25日報道，美軍中央司令部在社交平台X發文，稱美軍達成協助波斯灣夥伴自夏季以來出口超過15億桶原油的里程碑，指在中央司令部的部隊支援下，逾3000艘商船成功通過霍爾木茲海峽。

美國中央司令部（Central Command）司令庫珀（Brad Cooper）到霍爾木茲海峽視察美軍部隊時提到，海峽主要航道仍然自由開放，美軍人員亦努力清除伊朗水雷。

根據全球大宗商品、能源及航運數據分析機構Kpler的數據顯示，撇除伊朗，中東區內國家的9月原油平均每日出口量超過1650萬桶，達戰前水平。

2026年10月13日，伊朗阿巴斯港附近的霍爾木茲海峽船隻。（Reuters）

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭方面就奪得佔全球石油出口量五分之一的霍爾木茲海峽控制權，並單方面要求通過當地的船隻向伊朗申請許可。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）10月較早時表明，原油透過霍爾木茲海峽出口量與美伊衝突爆發前持平，海峽保持開放，認為伊朗已完全失去霍爾木茲海峽控制權，當地經濟一落千丈。