美第一夫人促成俄烏局部停火生效　俄羅斯：暫停攻擊赫爾松

俄烏兩國早前同意烏克蘭赫爾松州奧列什基市（Oleshky）局部停火10月27日生效，俄羅斯國防部同日表示，俄羅斯暫停攻擊赫爾松。



今次俄烏局部停火由美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）促成，她日前首次開腔談及奧列什基停火一事時，稱「我們談了，簽了協議」，並表示很高興獲教宗良十四世（Pope Leo XIV）支持，停火定於27日開始，希望一切按計劃進行。

梅拉尼婭當時被問及會否親赴烏克蘭時，回應「到時再看」，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則稱可能成事。

2026年10月6日，在烏克蘭首都基輔，人們舉著標語參加集會，要求建立人道走廊，以便從赫爾松州奧列什基鎮撤離烏克蘭平民。（Reuters）

特朗普讚揚妻子做得比專業特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）更好，又不排除派她加入談判，稱她促成的停火關乎兒童、平民及長者。

奧列什基距前線約八公里，約2000名居民多為長者及兒童，民眾受戰火影響而被迫以草充飢，當地瀕臨人道災難。

梅拉尼婭23日宣布促成停火，讓居民撤離及人道援助送達，獲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）與烏克蘭人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）的讚譽。