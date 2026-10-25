馬斯克承認烏克蘭星鏈曾限速　曾與特朗普討論俄烏局勢

烏克蘭指控星鏈（Starlink）遭限制速度後，目前已經回復穩定連線。太空企業SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）10月24日指，基輔方面違反使用條款，因此下令限速。而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，曾與馬斯克討論俄烏局勢。



特朗普24日在佛羅里達州受訪時，承認曾與馬斯克談論俄烏局勢，惟未有透露細節。而《華爾街日報》22日（周四）引述美烏官員稱，特朗普曾致電馬斯克，要求解除對烏克蘭使用星鏈的限制，通話後系統運作趨於正常。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四較早時曾稱星鏈速度尚未恢復，期望數日內與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談；魯比奧周三（21日）則稱，准入決定權在SpaceX及馬斯克手上，與白宮無關。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

至周六（24日），澤連斯基稱星鏈及軍用版星盾（Starshield）已恢復至限制前速度，國防部稱連接穩定於時速400公里以上；此前星盾速度被封頂於每小時160公里，妨礙攔截俄軍攻擊無人機。

馬斯克同日在社交平台X反擊，指烏軍違反星鏈服務條款、以系統執行攻擊無人機行動殺人，漏洞上週已堵塞；烏克蘭總統顧問反駁稱，烏軍根本無法以星鏈執行遠程及中程攻擊。