美俄烏三方會談11月登場　澤連斯基開兩大底線拒讓步

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月25日表示，烏克蘭、俄羅斯與美國的三方會談將於下月舉行。



據英國天空新聞（Sky News）周日（25日）報道，澤連斯基在社交平台X發文，引述其電視訪問稱，烏方已準備好技術層面討論，但不會討論軍隊規模上限或強制戰後中立的問题。

此說與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六稱三方會談「很快」舉行的說法呼應；此前俄烏已同意27日起在赫爾松地區奧列什基市（Oleshky）停火。

2026年9月27日，在烏克蘭敖德薩州，一輛卡車在遭俄軍襲擊而損毀的倉庫內被燒毀。（Getty）

澤連斯基稱，領土問題屬底線，只能在領導人層面討論；俄羅斯現佔據烏克蘭近兩成領土。他重申希望與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行由美方斡旋的會談，指普京是俄羅斯唯一能就結束戰爭作重大決定的人；但強調不會在撤銷所有制裁、失去凍結資產等籌碼的情況下赴會：「制裁因侵略而設，並非為提供交談的機會。」

至於軍事支援，澤連斯基稱，SpaceX的星盾（Starshield）速度自周六清晨起恢復至時速420公里，美方俄軍彈道導彈襲擊預警亦已全面恢復。惟澤連斯基批評美方在供應愛國者（Patriot）防空系統導彈一事上「進展非常緩慢」。