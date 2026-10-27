Elon Musk推出AI版《奧德賽》　首集7分鐘遭狠批垃圾：三流預告片

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前承諾，將利用旗下AI人工智慧工具Grok Imagine製作一部完全由AI生成、以荷馬史詩「奧德賽」為題材的長篇電影。馬斯克旗下公司10月24日在社交平台X上發布該系列首集長達7分鐘的片段，但影片的內容與質量遭到外界狠批。



馬斯克於7月時已宣布，要將古希臘詩人荷馬（Homer）的史詩作品改編成一部「符合史實」的長篇電影。他當時稱，將於今年底前完成這部由AI製作的作品。在此之前，馬斯克曾多次抨擊金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《奧德賽》（The Odyssey），期間夾雜着種族主義和仇視跨性別者的言論，並高喊「擁抱『覺醒』文化（woke）就會破產」之類的口號。

當時，執導「奇異博士」（Doctor Strange）與「闇黑電話」（The Black Phone）的導演史考特德瑞森（Scott Derrickson）毫不留情地在社交媒體上直接向馬斯克批評，有關計劃荒謬。他直言：「馬斯克根本不懂電影，對藝術的見解一文不值」。

然而，上周六發布的AI片段在網上遭到猛烈抨擊，許多人將其斥為「垃圾」，並稱「和馬斯克旗下的大多數項目一樣，純粹是在浪費時間和金錢」。另有人說：「作為一部藝術作品，它爛得一如所料——細節錯漏百出，節奏和對白簡直糟糕透頂；這充其量就是個7分鐘的、三流水平的預告片。」還有網民建議說：「馬斯克根本不懂電影，我建議他還是專心搞他擅長的事吧。」

與此同時，基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》於7月17日在全球影院上映後，票房已近18億美元（約141億港元），並收穫廣泛好評。