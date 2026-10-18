Elon Musk：美國政府難解赤字　唯有依靠AI與機械人

馬斯克（Elon Musk）近日在傳記作家Walter Isaacson的新播客節目《The Builders with Walter Isaacson》承認，他曾領導的政府效率部（DOGE）以失敗告終，直言「不可能從政府內部解決赤字問題」，並強調「解決國家債務問題的唯一途徑是借助人工智能（AI）和機械人」。



美媒Axios 10月17日報道，馬斯克指出，無論總統、白宮、眾議院、參議院還是司法部門，掌權者們均無意削減開支，而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「喜歡被人喜歡」，若強行停止浪費性支出會樹敵過多，因而「不可能通過節約開支來解決這個問題」。

馬斯克同時反思自己在白宮逗留四個月「時間太長」，坦言「有點得意忘形」，稱他應更低調、只參與一至兩個月便重返公司聚焦AI研發。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

另一方面，Anthropic 聯合創始人克拉克（Jack Clark）在曼谷舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行集團年會上預測，若技術持續進步，到了2030年AI有望推動美國經濟產出增加近五成至44萬億美元。

同時，克拉克警告AI 發展將超出人類掌控，各國領導人必須通過國際合作制定嚴厲監管規則，以防 AI 被濫用於生化武器、網絡攻擊等領域。