特朗普訪華｜彭博：Elon Musk庫克料隨行　黃仁勳傳缺席

一名美國官員透露，白宮邀請電動車Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），以及其他大型企業高管陪同總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週到中國訪問。



彭博社報道，一名白宮官員周一（5月11日）說，高盛董事長蘇德巍（David Solomon）、黑石集團聯合創始人蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德共同創辦人芬克（Larry Fink）、花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）、Facebook母公司Meta Platforms Inc總裁麥考密克（Dina Powell McCormick），預計也將加入特朗普的代表團，參加特朗普與中國國家主席習近平舉行的峰會。

馬斯克的入選是特朗普與這位世界首富修復關係的最新跡象。

馬斯克去年曾執掌負責推動縮減聯邦機構規模的政府效率部（DOGE），兩人後來關係破裂，還演變為公開口水戰，馬斯克隨後離職。但兩人現在已經冰釋前嫌。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，美國富豪馬斯克（Elon Musk，中）在美國-沙特投資論壇上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）互動。（Reuters）

中國外交部星期一確認，特朗普5月13至15日對中國進行國事訪問。

特朗普希望此次訪華能夠促成一系列與北京的商業交易和採購協議。隨行的十幾位頂級企業高官，主要來自大型金融、科技、航空航天、農業公司。美國官員說，特朗普希望在訪問期間敲定與中國成立貿易委員會的細節。

這名官員說，通用電氣總裁卡爾普（Larry Culp）、嘉吉公司（Cargill）總裁賽克斯（Brian Sikes）、美光科技總裁梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）和高通總裁阿蒙（Cristiano Amon）預計也將赴華。

此外，威士信用卡公司、萬事達卡公司、生物科技公司因美納（Illumina）、高意集團（Coherent Corp）的行政總裁也會隨行。

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮聆聽英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（右）演講。（Getty）

據一知情人士透露，隨行名單中不包括英偉達行政總裁黃仁勳。他的缺席標誌着英偉達推動向中國出口AI處理器的努力遭遇潛在挫折。

英偉達未對報道置評。黃仁勳上周接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，如果受邀，他將會參加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

