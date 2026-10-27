剛果伊波拉｜護士被控「播毒」遭暴徒襲擊亡　當地醫護不敢回家

剛果民主共和國伊波拉疫情持續，據衛生部最新報告，感染案例已經增加至10,060宗，為歷來增長最快，惟關於疫情的不實資訊傳播令抗疫更加困難，當地接連有醫療人員遇襲。據世界衛生組織，該國東部喬波省（Tshopo）一名護士在應對伊波拉疫情時，遭到一群持刀暴徒襲擊後死亡。



事件發生於上週五（23日），路透社引述據當地官員稱，該護士當時正與同事在當地視察，一旁有民眾斥責他們蓄意污染水源播毒，有手持大刀和棍棒的年輕人隨後加入並發起襲擊。護士在急救人員抵達前當場身亡，另一人送醫後倖存。

據指，罹難護士曾經在喬波省巴富瓦森德鎮（Bafwasende）的一間綜合醫院工作，經驗豐富，在當地十分有名，他在遇襲前負責在當地提高對大眾對伊波拉病毒的認識。

2026年10月5日，在剛果民主共和國北基伍省布滕博（Butembo），親屬們在墓地參加了一場葬禮，安葬了一名因感染伊波拉病毒而死亡的剛果孕婦（當時已懷孕八個月）及其胎兒。（Reuters）

當地一名衛生官員稱對襲擊者的行為「感到震驚」，又稱由於擔心自身安全，沒有一名護士敢回家過夜目前巴富瓦森德鎮的醫護人員已留在醫院內，軍隊亦短暫逗留在該地區。

聯合國伊波拉疫情高級協調員哈內斯（Julien Harneis）於社交媒體指，這名護士的離世不僅是對伊波拉疫情治療工作的損失，亦是對患者的沉重打擊。

2026年10月16日，在剛果民主共和國北基伍省（North Kivu Province），隨著各援助機構加大力度遏制由本迪布焦（Bundibugyo）毒株引發的埃博拉疫情，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員接種了疫苗。（Reuters）

由於關於疫情的不實資訊在當地盛傳，許多民眾視伊波拉為一場騙局，認為病毒不存在、醫護人員蓄意散播病毒等，造成前線醫護接連遇襲。當地上週有另一名從事伊波拉防疫宣傳工作的社區工作人員的住所遭人縱火。上個月，一名剛果政治人物因公開支持政府應對疫情的措施，遭毆打致死。

根據剛果民主共和國衛生部統計，自5月疫情爆發以來，該病毒已在該國造成超過4,800人死亡。另外近期針對醫護人員的襲擊波及至醫院、車輛以及參與伊波拉病毒工作的人員，令遏止疫情蔓延的工作難上加難。