肯尼亞確診首宗伊波拉病例　患者從民主剛果返回後不治身亡

肯尼亞10月6日通報首宗伊波拉（Ebola）病例，指一名從剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）返回的肯尼亞公民在首都內羅畢（Nairobi）死亡。



肯尼亞衛生部長杜阿萊（Aden Duale）表示，患者從民主剛果乘車前往烏干達首都坎帕拉前已病約一個月，周六飛抵內羅畢，他經機場健康檢查後入院，並出現發燒、畏寒及皮下出血症狀，隨即被隔離，於周一晚去世。

2026年7月10日，醫護人員在剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）對棺木進行消毒，隨後搬運一名身份不明的男子遺體。（Reuters）

衛生部總幹事Patrick Amoth補充稱，該患者可能因藥物掩蓋症狀而通過機場篩查。杜阿萊指，衛生部已確認境內28名緊密接觸者，並追查同機23名乘客及4名機組人員，患者將於周二下葬。

本輪伊波拉疫情5月中旬爆發，民主剛果迄今死亡人數突破4000人、有逾8000人感染，由一種名為本迪布焦（Bundibugyo virus）的罕見病毒株引起，目前尚無有效疫苗或療法。