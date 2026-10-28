日本將對中國產鋼板徵收5年反傾銷稅　稅率最高達42.1%

日本政府10月27日宣布，將於30日頒布法令，自31日起對中國大陸、台灣地區的鎳系冷軋不銹鋼板材徵收為期5年的反傾銷稅，其中大陸產品稅率為27.7%或42.1%，台灣地區產品稅率為3.6%或20.1%。



據共同網報道，日本製鐵等企業2025年5月提交申請，稱低價進口產品衝擊本土市場、擠佔市場份額，要求啟動調查。日本財務省、經濟產業省於2025年7月立案，2026年6月19日初步認定存在傾銷，7月起實施徵收3.6%至42.1%的臨時反傾銷措施。

2018年10月25日，中國和日本的國旗在天安門廣場飄揚。（Getty Images）

據日本財務省消息，海關部門10月19日評估認定正式徵稅具備合理性，稅率維持臨時措施標準。日方強調，調查認定相關低價進口貨品對日本產業造成損害，徵稅旨在保護本土產業。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

據了解，鎳系冷軋不銹鋼板材耐腐蝕，廣泛用於日用品、電動車車身等產品。