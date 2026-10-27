日本青少年興「少林寺挑戰」滋擾警察　逾43人被捕或接受警誡

日本社交平台近來興起網絡挑戰，不少青少年模仿X或Youtube影片，擅闖無人值守的致電110或在警察面前大喊「少林寺」，至今已有43名中小學生被拘捕或接受輔導。大阪更有一名13歲男學生，深夜闖警署並踢碎大門，被警方以損壞建築物罪拘捕。



從網絡流傳影片可見，有青少年在電話亭前打電話滋擾警方，以及爬上車站櫃台和大喊「少林寺」，故意引誘警察追捕他們並拍攝逃跑過程，並在社交媒體及TikTok以「少林寺挑戰」等名義上載影片。

每日新聞引述大阪府警方透露，自9月以來，大阪府內已接連發生約250宗相關騷擾個案，頻繁出現青少年擅闖派出所，或撥打110報警電話並高喊「少林寺」的行為。除大阪外，兵庫縣的神戶等地亦出現類似騷擾現象。

警方表示，截至目前已有43名（介乎7至16歲）青少年被警方拘捕或接受警誡，包括18名小學生、20名初中生以及5名高中生等。其中一名中學生因涉嫌踢碎派出所玻璃門及損毀建築物而被捕。據該名青少年表示，他在網上看到「少林寺挑戰」的影片，覺得戲弄警察很有趣。

目前警方對「少林寺」口號的由來並不清楚，大阪府警方已公開警告，呼籲民眾停止此類惡作劇電話，騷擾警方以及破壞公共設施的行為均屬犯罪， 並要求府內各學校提醒在校學生注意言行府內各學校提醒在校學生注意言行，表示將依法採取嚴正處理。