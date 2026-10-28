以色列大選｜兩大陣營勢均力敵　選後或陷入漫長組閣僵局

以色列大選出口民調顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼陣營與主要對手艾森科特（Gadi Eisenkot）的陣營勢均力敵，雙方均未取得國會過半議席，意味着選後可能陷入漫長的組閣僵局。



路透社報道，以色列星期二（10月27日）舉行2023年以哈衝突爆發以來首次全國大選。

以色列三大電視台更新的出口民調顯示，艾森科特領導的陣營預計贏得52席，略勝內塔尼亞胡領導的陣營所獲的50席。其餘18席預計由未加入兩大陣營的阿拉伯政黨拿下。

以色列國會共有120席，組建多數政府須掌握至少61席。儘管艾森科特陣營暫時領先，但他基本排除與阿拉伯政黨聯合執政的可能，使其組閣前景充滿變數。

部分以色列媒體則預測，內塔尼亞胡陣營可能贏得多達60席，與三大電視台的出口民調存在明顯差異。

正式計票結果可能需要數天才能出爐。若最終沒有任何陣營成功組閣，內塔尼亞胡仍可能以看守總理身份繼續執政。

以色列中央選舉委員會指出，本屆大選投票率達77.7%，創逾20年來新高，比2022年上屆大選高出約七個百分點。

這是以色列在加沙戰爭爆發三年來的首次大選，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能否延續政治生命在此一役。(Reuters)

以色列民主研究所所長普萊斯納指出，出口民調反映內塔尼亞胡執政聯盟遭遇重大挫敗，議席可能從原有68席銳減至約50席，但艾森科特也未取得明確勝利。

他認為，若最終結果與出口民調一致，艾森科特可能嘗試組建少數政府，以結束內坦亞胡執政，即使新政府可能無法長期維持。

反對黨領袖拉皮德宣稱，內塔尼亞胡陣營遭遇「慘敗」，選民已明確要求他們下台。

66歲的艾森科特曾任以軍總參謀長，在以哈戰爭中失去一名兒子及兩名侄子。他於2023年哈馬斯襲擊後加入內塔尼亞胡的戰時內閣，但八個月後因不滿內塔尼亞胡的領導方式而退出。

他領導中間派亞沙爾黨，主張政府改革、全民服役，以及徹查10月7日哈馬斯襲擊背後的嚴重疏失。

77歲的內塔尼亞胡過去30年累計執政近19年。他在競選期間強調以色列針對哈馬斯、真主黨及伊朗領導層的軍事行動，並獲得美國總統特朗普（Donald Trump）公開支持。

不過，內塔尼亞胡也因2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列前的情報及安全失誤備受批評，同時仍面對他否認的貪腐指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

