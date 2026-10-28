以色列大選｜票站調查：內塔尼亞胡陣營預計未能取得過半數議席

以色列10月27日（周二）舉行國會選舉，投票結束後公布的票站調查顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其主要競爭對手、前國防軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）的陣營似乎都未能取得過半數議席（61席）。這次大選的投票率創下自1999年以來的最高紀錄。



據美媒報道，據以色列第12頻道新聞報道，內塔尼亞胡陣營的議席預計將從上屆國會的68席銳減至50席。艾森科特陣營預計獲得52席。而票站調查顯示，阿拉伯裔政黨則有望獲得破紀錄的18席。

選舉官員已開始點算選票。最終結果預計將在未來48小時內公布，但要成功組成聯合政府可能需要數天甚至數週的時間。

據路透社報道，以色列民眾踴躍投票，投票人數創下開始投票後9小時的歷史新高，對內塔尼亞胡在戰時執政的表現作出評判。選民稱這次選舉是該國歷史上最重要的一次。

自2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動突襲以來，這是以色列首次舉行大選。投票站外排起長長的人龍，選民們熱情高漲，他們深切關注該國歷史上最慘痛的一天以及隨後在加沙、黎巴嫩和伊朗爆發的戰爭所帶來的創傷。

中央選舉委員會報告稱，在投票開始後的前九個小時內（投票當地時間27日早上7時開始），已有55.7%的合資格選民投票，創下同時段的投票率紀錄，而投票還有六個小時才結束。

內塔尼亞胡領導的右翼聯盟的政策在國內引發巨大爭議，並讓以色列在國際上變得更孤立。與此同時，內塔尼亞胡不斷為個人政績辯護，稱自己是唯一有膽量對抗以色列敵人的領導人。

內塔尼亞胡是以色列執政時間最長的領導人，執政19年，是一位政治生命力極為頑強的政客，他的民族主義政治立場也日益根深蒂固。以色列的政治體制碎片化，讓許多反對派難以撼動他領導的，由右翼、極右翼和極端正統派政黨組成的聯盟。

內塔尼亞胡的主要競爭對手艾森科特曾任國防軍總參謀長，是一位鷹派安全官員，他試圖在右翼和中間派政黨，以及日益邊緣化的左翼殘餘勢力的支持下，將內塔尼亞胡拉下馬。民調顯示，選情膠着，兩位候選人都面臨艱難的權力之路。

據法媒報道，內塔尼亞胡所屬的利庫德集團在當地時間下午5時30分左右，要求延長投票時間，該政黨同時在網上持續動員支持者前往投票。

艾森科特所屬的「正直黨」（Yashar，又譯亞沙爾黨）則強烈反對利庫德集團延長投票時間的請求，稱「沒有發生任何異常事件，足以證明批准該請求的合理性」。