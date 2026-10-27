以色列大選｜一文看懂內塔尼亞胡的「終局之戰」　勝負暫仍難料

以色列在星期二（10月27日）舉行全國大選，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能否延續政治生命在此一役。這是以色列在加沙戰爭爆發三年來的首次大選，加上與伊朗軍事衝突的陰雲未散，選情備受國際社會關注。這場攸關以色列政局走向的大選如何運作？選舉後又會出現什麼樣的格局？



以色列大選如何運作？

以色列國會共有120個議席，選舉採用比例代表制，選民投黨不投人。參選政黨須獲至少3.25%的有效選票才能進入國會，再根據得票率獲配國會議席。

政黨要單獨組閣，須贏得至少61席，但以色列歷史上從未有任何政黨單獨跨過這個門檻，歷屆政府均由多個政黨聯合組成。

選舉結束後，總統會授權國會最大黨或最有組閣能力的政黨領導人，在42天內與各政黨談判組建執政聯盟。若組閣失敗，須重新舉行大選。

以色列選民當前最關心的課題包括生活費壓力、戰爭與國家安全、極端正統派的兵役豁免之爭，以及內塔尼亞胡極具爭議的司法改革。其中，國家安全與政府責任最受關注。

內塔尼亞胡的主要對手是前軍隊總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）。(Reuters)

誰是總理之位的有力競爭者？

內塔尼亞胡三次主政，在位超過18年，是以色列自1948年建國以來任期最長的總理。

他向來強調國家存亡面臨威脅，尤其重視安全事務。2023年10月7日，哈馬斯越境襲擊，內塔尼亞胡作為「安全先生」的信譽遭受毀滅性打擊。

他也因對加沙發動猛烈攻擊，遭國際刑事法院以涉嫌戰爭罪發出通緝令。在國內，他還面對腐敗欺詐和背信罪指控，是以色列史上首位在任內接受司法審理的總理。

內塔尼亞胡的主要對手是前軍隊總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）。他領導中間派亞沙爾黨，主張政府改革、全民服役以及徹查10月7日哈馬斯襲擊背後的嚴重疏失。

艾森科特的軍方背景與相對無包袱的政治新人形象吸引不少民意支持。他承諾修復內塔尼亞胡執政時代造成的社會裂痕，並對鞏固國家安全與重振經濟作出堅定承諾。

其他反對派領導人如前總理貝內特和前財長利伯曼都是右翼人士，對國家安全持強硬立場。

10月25日，在以色列阿什凱隆，一名路人經過一幅競選橫幅。橫幅上印有前以色列軍隊總參謀長、「亞沙爾」（Yashar）黨領導人艾森科特（Gadi Eisenkot）的形象。(Reuters)

選後組閣面臨哪些阻力？

內塔尼亞胡與艾森科特選情膠着，勝負仍未可知。即使某個政黨贏得最多議席，也不意味着黨魁一定能任總理。

以色列媒體上週五（10月23日）發佈的選前最終民調顯示，艾森科特的亞沙爾黨以微弱優勢領先內塔尼亞胡領導的利庫德集團，但兩黨預估所得議席在二三十席之間浮動。若論「誰更適合擔任總理」，艾森科特以43%至46%支持率領先內塔尼亞胡的34%至36%。

以陣營板塊來看，內塔尼亞胡陣營料可贏得50席，比原有的67席少，也遠低於61席的過半數門檻。不過，只要內塔尼亞胡拉攏到現有極右翼盟友或新夥伴，仍有可能連任；但在選民最關切的課題上，執政聯盟內部依然存在分歧。

反對內塔尼亞胡的四個政黨9月簽署「互不侵犯」協議，同意聯手拿下內塔尼亞胡，但這個「變革聯盟」至今未確定總理人選，只是外界認為艾森科特呼聲最高。

艾森科特已表明，絕不會與內塔尼亞胡組閣，即便是「輪流執政」也絕無可能。

以色列政壇組閣談判向來耗時許久，這次多半也不例外。分析認為，一些小黨派，如代表以色列20%阿拉伯少數族裔的拉姆黨（Raam）和「聯合名單」（Joint List），或將打破政治平衡，成為左右天平倒向的決定因素。

本文獲《聯合早報》授權轉載

