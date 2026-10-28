德國豪華郵輪與貨櫃船驚險相撞　乘客：聽到前所未有巨響｜有片

一艘由德國途易郵輪公司（TUI Cruises）營運的豪華郵輪，10月25日晚間在離開德國不來梅港時與一艘貨櫃船相撞，導致貨櫃船船體撕裂，並損毀多艘救生艇。當地警方證實，這宗事故涉及三艘船，目前尚未收到人員傷亡報告。



綜合獨立報等外媒報道，這艘名為「邁恩·希夫3號」（Mein Schiff 3）的郵輪原本計劃展開為期20天的西班牙加那利群島之旅，並在當地時間周日下午5點10分左右離開泊位，約20分鐘後發生碰撞。

事故發生之際，風暴曼雅（Manja）正為德國北海沿岸帶來強風天氣。從一名乘客拍攝的影片可見，當郵輪試圖離開港口時，這名乘客起初似乎擔心郵輪船尾會撞上貨櫃船，隨後將鏡頭轉向船頭，便看到撞擊瞬間。影片也顯示，這艘郵輪擦過貨船的船舷，貨船的幾艘救生艇明顯受損。

據報道，這艘郵輪在強風中難以駛離碼頭，隨後繼續駛向貨櫃碼頭。雖然有拖船協助，但郵輪似乎仍無法保持航向，最終撞上了停泊在港口的大型貨櫃船「MSC Victorine」號。

這次撞擊撕裂了「MSC Victorine」號的船體，船體受損嚴重，但具體受損程度尚不清楚。

撞擊瞬間郵輪上跑動的遊客（影片截圖）

事後，途易郵輪公司（Tui cruise）證實這宗碰撞事故，並表示「邁恩·希夫3號」郵輪已返回碼頭，專家正在評估損失。公司發言人表示，船上共有2428名乘客和922名船員，並稱「一旦有確切的調查結果，將立即提供更多信息。」在事故調查期間，乘客被允許留在船上。

有郵輪乘客表示，這艘船在距離碼頭約30米的地方，逆風航行了幾分鐘，看起來幾乎靜止不動。約10分鐘後便發生了碰撞，船上乘客聽到一聲巨響，隨後船身劇烈搖晃，「那一聲巨響是我們從未經歷過的。」