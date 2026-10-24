希特拉昔日度假賓館「鷹巢」遭大火吞沒　德國警拘一疑犯

據德國警方通報，在德國東南部巴伐利亞州（Bavaria）貝希特斯加登（Berchtesgaden）附近，一棟曾作為納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）及其他納粹高官度假的賓館「鷹巢」（Eagle’s Nest），又稱凱爾施泰因豪斯（Kehlsteinhaus），於10月23日發生火災。目前未接報有人傷亡，警方逮捕一名疑犯。



警方稱，事發當日晚上9時52分左右抵達現場後發現建築被大火吞沒，隨之出動約200名消防員和救難人員展開救援。

警方又指，在案發現場附近逮捕一名疑犯，正在調查其是否與這場火災有關。報道指，建築損毀程度仍待評估，當地政府持續調查起火原因。

「鷹巢」建於1938年，坐落於海拔1834米的阿爾卑斯山中，當年供納粹高層使用，希特拉僅數度到訪，與希特拉避暑別墅貝格霍夫（Berghof）別墅分開。

現時「鷹巢」歸屬巴伐利亞州，亦是知名旅遊點，需經由山體內黃銅電梯或專用山道抵達，警方亦指，因地形偏僻，救援難度高。