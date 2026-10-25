是打是和？默茨對華改口　德國轉向了嗎

一個月之前，德國總理默茨拉着法國總統馬克龍聯名向歐盟遞交重磅文件，極力推動一套名叫「緊急切斷機制」的貿易工具。這套工具就是一個貿易王炸，只要歐盟認定他國存在所謂的「市場扭曲」，就可以快速限制，甚至直接切斷對方商品進入歐盟市場。在當時中歐貿易逆差吵得沸沸揚揚的大背景之下，這把刀瞄準的目標是誰，不用多說。



對此，默茨的態度相當強硬，在二人的遊說下，法德聯手推動的方案，在歐盟峰會上拿到了廣泛支持，馮德萊恩已經把這套工具列入了推進日程。其中化工、工業機械等行業被直接點名，法國還要求把化學品、塑料、鐵合金全部納入管控清單。一時間，整個歐洲對華強硬的調門來到了高點。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

可戲劇性的一幕來了。僅僅過去不到一個月，10月21日默茨在柏林的全球對話峰會上當眾換了一套說辭。他的話是這麼說的：歐盟手裏雖然擁有貿易防禦工具，但目標不是和中國打貿易衝突，而是尋求全新的貿易平衡。

他還特意劃清界限，強調歐洲的對華路線和特朗普政府有着本質不同，美國選擇關閉市場，而歐洲優先選擇對話解決矛盾，當然，歐洲也不會放棄自我保護的準備。緊接着也看到，德國總統要訪華了。

這種判若兩人的擰巴表態，讓很多人看懵了。有人說德國認慫了，也有人覺得這只是嘴上的緩和，暗地裏依舊磨刀霍霍。實際上，這件事遠不是一次簡單的態度變臉，而是德國乃至歐洲在多重壓力下的一次戰略回調。原因很簡單，他們算完了一筆賬，結論是硬剛中國，他們根本輸不起。如果真的把貿易戰打到底，最先重傷的不是中國，而是德國自己。

看兩組數據。2025年，德國對華貿易逆差飆升到893億歐元，德國從中國進口的規模，第一次達到對華出口的兩倍以上。而貿易逆差也正是歐洲內部鼓吹對華強硬的最大支撐。

但是，硬幣永遠有兩面。同樣是2025年，德國對華直接投資暴漲至70多億歐元，同比增幅高達55.5%。2026年上半年，僅僅半年時間，德國對華投資就達到了56億歐元，繼續保持三成以上的高速增長。有數據顯示，超過85%的在華德企，明確計劃維持甚至擴大在中國的業務版圖。

這兩組數據說明了一個現實。當歐洲政客在台上痛批貿易逆差，渲染「中國威脅」的時候，德國的資本、大企業卻在用真金白銀投票，源源不斷加碼中國市場。拿大眾、寶馬、巴斯夫、西門子這些德國商業巨頭來說，中國市場貢獻了它們全球營收的重要比例，數以千計的德國工廠，已經深度融入到了中國的產業鏈當中。對德國政府來說，中國市場直接維繫着德國本土上百萬個就業崗位。

那麼，如果默茨的「緊急切斷機制」落地，跟中國打貿易戰，會發生什麼？這絕不是簡單的少進口幾樣商品那麼簡單，最直接的結果是，德國企業在中國生產的零部件和成品將很難回流歐洲；德企想要繼續在中國市場發展，也必然要面對中國的反制。這已經不是殺敵一千，自損八百了，德國製造業很可能會承受反噬。

現在德國的日子並不好過。能源成本居高不下，傳統汽車產業面臨轉型問題，本土去工業化的警報早就拉響，德國經濟長期陷入低迷，甚至2024年還出現了負增長。默茨上台之後，國內選舉接連受挫，民意支持率一路往下掉。對他而言，穩住經濟大盤，是維繫執政地位的基本盤。他當然可以為了討好國內的民粹選票，擺出對華強硬的姿態，也可以和法國抱團，在歐盟內部刷一刷大國領袖的存在感。但是姿態歸姿態，真要付諸行動，把整個德國製造業拖入貿易戰爭的泥潭，這個代價，默茨政府根本扛不住。

退一步講，如果德法兩國真的強推這項計劃，能夠達成目標嗎？恐怕也不盡然。歐盟27個成員國的產業結構和利益訴求天差地別，在很多問題上很難形成統一陣線。在對華經貿這件事上，法國是典型的鷹派。因為法國本土製造業受到中國新能源和化工產品的衝擊明顯，而法國沒有德國這麼龐大的在華投資，綁定中國市場的程度遠低於德國，所以巴黎敢於高舉貿易保護這杆大旗，極力推動各類貿易防禦工具，恨不得把所有競爭產品都攔在歐洲國門之外。

歐盟內部的其他國家同樣各有算盤。南歐不少國家更加看重對華出口、光伏和基建合作，並不願意卷進中歐貿易衝突。而中東歐國家依賴中歐班列帶來的商品與機遇，也並不想盲目跟隨法德搞對抗。這就是歐盟地緣政治的困局。法德軸心是歐盟的發動機，但發動機的內部一片散沙，兩個核心國家自己就存在利益撕裂。而打仗最怕軍心渙散，就算中歐真的打貿易戰，歐盟恐怕也不是對手。

默茨公開釋放緩和信號，是不是代表德國要戰略轉向了？中歐之間矛盾會就此煙消雲散嗎？看待西方政客的發言，千萬不能只聽他說了什麼，更要看他做了什麼。

2026年9月21日德國總理、基民盟（CDU）黨魁默茨（Friedrich Merz）在柏林選舉後的記者會上作出回應。（Reuters）

實際上，默茨的完整發言是一套組合拳。他一方面強調不想爆發貿易戰，尋求對話與貿易平衡，另一方面反覆重申，歐盟已經擁有完備的貿易防禦工具，歐洲不會放棄自我保護。這話可以說是夾槍帶棒，既要跟中國談對話，又要拿出刀子威脅，敲一把竹槓。這意味着歐洲在新能源汽車、化工和工業裝備等競爭激烈的領域，對中國施壓、審查和貿易壁壘的步伐不會停下。未來歐盟大概率會繼續玩這套軟硬並行的把戲，一邊敞開對話談判的大門，一邊把「刀子」擺在談判桌旁邊，逼迫中方做出讓步。這套玩法，也是近些年歐盟對華博弈的慣用套路。

此外，還要看到藏在這件事背後的外部地緣因素。美國始終在不斷向歐洲盟友施壓，鼓動歐盟跟隨華盛頓的腳步，在經濟層面對華構築壁壘。作為北約的重要成員國，德國的外交安全政策一直受到美國的牽制。默茨政府不能完全無視美國的聲音，所以必須拿出一部分強硬姿態，向華盛頓交差，但德國又不想徹底被綁上美國對華遏制的戰車，徹底毀掉自己的經濟基本盤。

於是就形成了這種非常分裂的表現：一部分迎合美國與歐洲鷹派的強硬訴求，另一部分又要守住本國經貿底線。既要向美國示好，又不能把中國徹底得罪死，在大國博弈的夾縫之中來回找平衡點，這就是如今德國真實的地緣處境。