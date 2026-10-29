美國土安全部4萬員工個資外泄　一個月內第三宗政府泄密

據泄密舉報組織及網站Distributed Denial of Secrets（DDoSecrets）10月28日表示，自稱「和平部」（Department of Peace）的組織已泄露多達4萬份美國國土安全部員工的資料，包括在監控和人力情報等領域的敏感人員的工作訊息。



美國國土安全部透過聲明表示，已獲悉可能存在的安全漏洞，目前已積極採取行動，以迅速、有效地處理情況。部門又指，他們正致力確保員工得到妥善保護，並在「得到更多資訊」後再向公眾通報最新情況。

據路透社10月29日報道，此次的資料泄漏包含多個國土安全部旗下機構的員工姓名、電話及電郵，同時亦涵蓋移民及海關執法局（ICE）及其下轄的國土安全調查局（HSI）、海關及邊境保護局（CBP）、網路安全與基礎設施安全局（CISA）等機構。甚至包括員工職稱及電郵群組，讓外界得知一些探員的特種作戰、監控任務、電腦鑑證以及臥底工作。

據一個非營利資料透明組織指出，此次披露是由一個名為「和平部」（Department of Peace）的實體所竊取的資料，這是過去一個月內第三次發生政府資訊遭到泄漏的事件。

據國土安全部（DHS）表示，資料泄漏包含多個國土安全部旗下機構的員工姓名、電話及電郵，同時亦涵蓋移民與海關執法局（ICE）、海關與邊境保護局（CBP）、國土安全調查局（HSI）、網路安全與基礎設施安全局（CISA）等機構。（Getty）

DDoSecrets的共同創辦人貝斯特（Emma Best）指，此次泄漏的資料揭露「美國國土安全部（DHS）不斷升級的移交與驅逐計劃中的關鍵人員」。同時貝斯特稱，這一工具將「以問責制取代匿名狀態」，既能為記者提供幫助，也有助於國會進行監督。

「和平部」並未回應此事，但其在聲明中指出，國土安全部的僱員掌握著民眾的訊息，因此民眾掌握他們的訊息也是「合情合理」，該部門還希望這些數據能被用於限制國土安全部造成進一步的傷害，並支持一切朝著這一方向努力的行動。

今年9月，黑客組織（ShinyHunters）聲稱從美國聯邦調查局（FBI）竊取大量數據，當中包括員工敏感工作詳情及醫療資訊。同時在上星期，美國國防部發生資料外泄事件，導致數百萬現役及退役軍事人員的相關資料外泄，致使國防部遭到集體訴訟。