特朗普：洩漏軍事機密予媒體的官員「應遭槍斃」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月14日在亞利桑那州布爾黑德城（Bullhead City）的一場競選活動中表示，任何向媒體洩露重要消息的政府官員，都要承擔致命的後果，並認為洩密者應該被「槍斃」。特朗普說：「在我看來，他們就是人渣。」他同時強烈批評他所認爲的有關伊朗戰爭的負面報道。



特朗普周三提及一次針對伊朗的打擊行動，因有個別人士洩露了美軍的出發和抵達時間，導致他不得不取消行動，然而該軍事行動仍順利進行。他表示對該次的泄密行動仍感到憤怒：「他們把美軍在12時07分離開密蘇里州的消息告訴給紐約時報和CNN，有人洩密，是個卑鄙小人，他們應該坐牢，甚至槍斃」，他甚至形容這些人是「地球的敗類」。

特朗普隨後指向在場報道競選集會的記者們，將他們比喻成「洩密者」：「上面那些人簡直跟洩密者差不多，他們洩露了虛假訊息，他們不就是洩密者嗎。」

2026年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在亞利桑那州一場競選活動中形容向媒體洩密資料者為「地球的敗類」。（Reuters）

特朗普自第二度上任後，其政府一直試圖打擊向媒體洩露資訊的行為，包括指示聯邦機構官員簽署保密協議。《紐約時報》曾於上個月報道，聯邦調查人員對美國軍方聯合參謀部（US Military Joint Staff ）約50名成員進行測謊，並追問他們是否向媒體洩露資訊。